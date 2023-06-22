Бурятия примет международную конференцию по математике

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Её проведут на Байкале



С 26 июня по 1 июля в Бурятии пройдёт VIII международная конференция «Математика, её приложения и математическое образование». Участники обсудят широкий круг тем теоретической и прикладной направленности на берегу Байкала.



Научная площадка начала свою работу в 2002 году, и с тех пор математики постоянно собираются, чтобы обсудить вопросы алгебры, дифференциальных и интегральных уравнений, методы оптимизации и оптимального управления. Большое внимание уделяется функциональному анализу, кубатурным формулам, математическому моделированию процессов, происходящих в природе, механических системах, экономике и обществе, а также проблемы математического образования.



Исследователям предстоит работа по таким научным направлениям, как методы оптимизации и оптимальное управление, системный анализ и моделирование, приложения алгебры и анализа, дифференциальные уравнения и методы вычислений, актуальные проблемы математического образования. Секции в рамках научных направлений определят после рассмотрения и принятия докладов.



В текущем году площадка начнёт работу в рамках фестиваля науки, посвящённого 100-летию Республики Бурятии. Подробную информацию можно узнать на сайте мероприятия, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

