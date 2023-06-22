В Бурятии состоится хурал «Хамбын Обоо»

Общество, Фото: пресс-служба Иволгинского дацана

Его проведут в Иволгинском районе



25 июня в местности Баян Улаан недалеко от посёлка Тапхар Иволгинского района Бурятии пройдёт ежегодный хурал «Хамбын Обоо». Его возглавит XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.



- Хамбын Обоо – традиционный хурал почитания хозяина данной местности. Этот большой и значимый молебен для всех жителей и выходцев Иволгинской долины проводится с середины ХХ столетия по благословению XVII Пандито Хамбо-ламы Лубсан-Нимы Дармаева (1890-1960 гг.), основателя Иволгинского дацана, - сообщает Алла Намсараева, руководитель пресс-службы Иволгинского дацана.



Ранним утром у источника Арюун Булаг состоится хурал почитания хозяев водной стихии «Лусад тахилга». Затем с 10 часов утра на горе возле субургана пройдёт основной молебен, в котором примут участие ламы Иволгинского дацана «Хамбын Хүрээ» и Улан-Удэнского дацана «Хамбын Сүмэ».



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