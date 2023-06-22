22 июня

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В Туве перенесут центральный рынок Кызыла

В Туве перенесут центральный рынок Кызыла
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Его переместят на окраину столицы

Центральный рынок Кызыла будет перенесён на иную территорию. Вопрос о переносе, который поднимался в предыдущие годы, подходит к логическому решению.

Расположение торговой площадки в самом центре столицы называл неуместным глава Тувы Владислав Ховалыг, который с 2022 года требовал от городских властей решить застарелый вопрос с расположением рынка в неподходящем для него месте. Нецелесообразность размещения открытой торговой площадки в центре столицы глава связывал прежде всего с правовой безопасностью горожан. А также указывал на несоответствие рынка архитектурному облику центральной части Кызыла – торговое место находится в непосредственной пешеходной прогулочной зоне столицы, возле Кызылского Арбата.

В начале июня этого года по указанию Владислава Ховалыга была создана рабочая межведомственная группа по организации размещения нестационарного торгового объекта «Центральный рынок города Кызыла» под руководством вице-премьера правительства Тувы Виталия Бартына-Сады. Группой разработан проект дорожной карты по переносу самой крупной городской торговой площадки на свободную территорию на окраине столицы, как это заведено в других городах.

Этому будет предшествовать ряд мероприятий, среди которых главный – определение участка с последующим проектом планировки территории с наличием инженерных сетей или автомобильных дорог. Планировка будущего рынка должна быть завершена уже к концу этого года. По предлагаемому плану, рынок будет перенесён на новую территорию в 2024 году. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

Тува

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