Его переместят на окраину столицы
Центральный рынок Кызыла будет перенесён на иную территорию. Вопрос о переносе, который поднимался в предыдущие годы, подходит к логическому решению.
Расположение торговой площадки в самом центре столицы называл неуместным глава Тувы Владислав Ховалыг, который с 2022 года требовал от городских властей решить застарелый вопрос с расположением рынка в неподходящем для него месте. Нецелесообразность размещения открытой торговой площадки в центре столицы глава связывал прежде всего с правовой безопасностью горожан. А также указывал на несоответствие рынка архитектурному облику центральной части Кызыла – торговое место находится в непосредственной пешеходной прогулочной зоне столицы, возле Кызылского Арбата.
В начале июня этого года по указанию Владислава Ховалыга была создана рабочая межведомственная группа по организации размещения нестационарного торгового объекта «Центральный рынок города Кызыла» под руководством вице-премьера правительства Тувы Виталия Бартына-Сады. Группой разработан проект дорожной карты по переносу самой крупной городской торговой площадки на свободную территорию на окраине столицы, как это заведено в других городах.
Этому будет предшествовать ряд мероприятий, среди которых главный – определение участка с последующим проектом планировки территории с наличием инженерных сетей или автомобильных дорог. Планировка будущего рынка должна быть завершена уже к концу этого года. По предлагаемому плану, рынок будет перенесён на новую территорию в 2024 году. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве перенесут центральный рынок Кызыла
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его проведут в Иволгинском районе
Его переместят на окраину столицы
Они состоятся 1 и 2 июля в Нюках
Это составляет почти половину от всех иностранных туристов
В селе Закаменского района началась реконструкция сетей водоснабжения
На «Ангаре» проведут ремонт внутренних помещений
Он будет вызывать осадки
Победила команда Шимкинской школы-интерната
Артисты сделали это с удовольствием
На нём заменят деревянный настил
В республике стартовало профилактическое мероприятие «Курорт-2023»
Они заявили, что вынуждены наблюдать за этим из окон
В городских лесах продолжает действовать особый противопожарный режим
Кристина Селиванова выиграла серебряную награду
13 секций охватят 30 направлений медицины