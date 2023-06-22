«Чистая вода» доберётся до отдалённого района Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В селе Закаменского района началась реконструкция сетей водоснабжения



На объекте водоснабжения в селе Холтосон Закаменского района Бурятии строители приступили к устройству котлованов под будущие резервуары и повысительно-насосную станцию. Работы планируют завершить в ноябре этого года. После чего все жители села смогут пить качественную воду из централизованного источника. А это более 800 человек.



Реконструкцию системы водоснабжения в селе Холтосон Закаменского района начали в мае, но уже в этом году объект планируют ввести в эксплуатацию. В настоящее время этому ничего не мешает: все материалы поставлены, работы идут по графику.



- До конца года здесь будут реконструированы сети, которые охватывают всё село, построены новые резервуары и обновлён водовод. Стоимость объекта составляет порядка 140 миллионов, – рассказал зампред правительства РБ Евгений Луковников.



В качестве технического заказчика на объекте выступает управление капитального строительства Бурятии. По словам подрядчика, в ближайшее время строители приступят к прокладке самих сетей водоснабжения.



- Сейчас мы приступили к устройству котлованов под будущие резервуары и повысительно-насосную станцию. Далее планируем провести геодезические работы, после – начать укладку трубопровода. Работы идут по графику, до 30 ноября реконструкция будет завершена, – заявил главный инженер строительной организации ООО «Восход» Сергей Муркин.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, в Бурятии с 2019 года реализовано большое количество проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения. В таких сёлах, как Турка, Тарбагатай, Турунтаево, улусе Нур-Селение, посёлке Саган-Нур, жители уже пользуются качественной питьевой водой из централизованного источника.

