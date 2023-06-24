Жителей села в Бурятии возмутил просторный автобус до Улан-Удэ

Пассажиры остались недовольны вместительным транспортом



Жители бичурского села Узкий Луг поинтересовались в районной группе «Бичура-инфо.24/7», почему вместо обычной маршрутки до столицы Бурятии недавно пустили просторный автобус. Люди заявили, что приобрели билеты до Улан-Удэ через Интернет на небольшой микрик на 13 мест.



- А когда пришли на посадку, то стоял большой автобус, который всегда и ходит по нашему маршруту. Естественно, когда покупали билет, выбирали номер места, а в автобусе их больше и нумерация совсем другая, – сообщили сельчане. – Почему так происходит? Не у всех есть возможность сидеть на любом месте по состоянию здоровья. Тем более на нашем маршруте два автобуса, с двумя водителями, к которым у нас нет претензий. Они нас устраивают и мы им благодарны.



Пассажиры заявили, что им нужны «человеческие условия и комфорт».



- Мы платим за это деньги и всё должно быть для людей, а не наоборот. Понимаем, что руководство (маршрута) ищет свою выгоду, – добавили они и призвали публиковать достоверную информацию о транспорте.



В Минтрансе РБ, в свою очередь, пояснили, что на маршруте «Улан-Удэ – Узкий Луг» разрешается использовать как автобусы большого, так и малого класса.



- В рейс планировалось отправить автобус малой вместимости, но из-за большого количества пассажиров приняли решение заменить его. Перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства, – отметили в ведомстве.

