В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид с историческими экскурсиями

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В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид с экскурсиями по городу. Проект включает в себя шесть полноценных экскурсий - это серия аудиогидов четырёх пешеходных прогулок, одной статичной экскурсии и экскурс по залам музея.- Наш проект не претендует на академическую серьёзность – это увлекательное и лёгкое знакомство с местами и историями нашего города. Это новый формат индивидуального, «умного» городского отдыха, совмещающий приятную прогулку, экскурсию и даже небольшой квест, - рассказали в комитете по культуре администрации города.Для того, чтобы воспользоваться аудиогидом, нужно только выбрать нужный маршрут, надеть наушники и включить запись. Дальше голос экскурсовода направит по маршруту. Файлы также доступны для скачивания.Туристов ждут экскурсии «Маленькие тайны большой Николаевской», статичная экскурсия о визите цесаревича Николая II — «Важный визит», экскурсии по микрорайонам Забайкальский, Аэропорт, ЛВРЗ и по залам Музея истории города Улан-Удэ.Часть аудиогидов переведена на английский, монгольский и бурятский языки и будет интересна иностранным гостям.Прослушать экскурсии можно на сайте проекта: https://cbs-uu.ru/audiogid/index.html