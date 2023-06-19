В Бурятии любители поборются в трёх стилях

Победителям вручат ценные призы



24 июня в Улан-Удэ состоится первый открытый борцовский турнир среди любителей «Три Стиля». Местом проведения станет региональный центр единоборств «Патриот».



Соревнования будут проходить строго среди любителей. Профессиональные спортсмены, действующие спортсмены, МСМК, МС, КМС не допускаются. Участники должны быть строго старше 27 лет.



Турнир пройдёт в трёх стилях в трёх весовых категориях 65 кг, 75 кг и свыше 75 кг. Первый стиль – «Борьба на три точки без кушака». Спортсмены борются на «три точки» по правилам борьбы «Хапсагай». Второй стиль – «Вольная борьба до балла». Правила те же, что и в вольной борьбе, но борьба идёт до активного балла. Выталкивание за ковёр не считается. Третий стиль – «Борьба на кушаке». Борьба проводится только в захвате «Кушак» так же на 3 точки.



Программа турнира

9:00 – Мандатная комиссия

10:00-11:00 – Взвешивание

12:00 – Открытие

13:00 – Начало соревнований



Победителям вручат грамоты, медали и ценные призы. Чемпион в каждой весовой категории получит 10000 рублей. Кроме этого, учреждены специальные призы: «Лучшему борцу турнира», «За волю к победе», «Самая красивая схватка».



Возрастное ограничение: 6+.

