В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль

Им выписали штраф размеров в 35 с лишним тысяч



Этот инцидент произошёл в Закаменском районе Бурятии. Два несовершеннолетних местных жителя разъезжали по улицам без права управления транспортным средством.



В итоге их решили оштрафовать на 35 500 рублей. Поскольку у юных сельчан нет собственных доходов, раскошелиться придётся их родителям (законным представителям).



В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) напомнили, что подростки наравне со взрослыми несут административную ответственность за нарушения в области дорожного движения. «На них налагается такой же штраф – от 5 до 30 тысяч рублей», – говорится в районной группе «Закамна-инфо.24/7».

