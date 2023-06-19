Им выписали штраф размеров в 35 с лишним тысяч
Этот инцидент произошёл в Закаменском районе Бурятии. Два несовершеннолетних местных жителя разъезжали по улицам без права управления транспортным средством.
В итоге их решили оштрафовать на 35 500 рублей. Поскольку у юных сельчан нет собственных доходов, раскошелиться придётся их родителям (законным представителям).
В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) напомнили, что подростки наравне со взрослыми несут административную ответственность за нарушения в области дорожного движения. «На них налагается такой же штраф – от 5 до 30 тысяч рублей», – говорится в районной группе «Закамна-инфо.24/7».
В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль
Общество, Фото:
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