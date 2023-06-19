19 июня

18 июня

Популярное

Путешественник из Нижнего Новгорода планирует пешком обойти Байкал

Путешественник из Нижнего Новгорода планирует пешком обойти Байкал
Общество,  Фото:личная страница
Влад Повеликин намерен справиться с задачей за три месяца

Тревел-блогер из Нижнего Новгорода Влад Повеликин планирует пешком обойти озеро Байкал за три летних месяца. В общей сложности путешественник намерен пройти две тысячи километров.


Влад начал своё путешествие 10 июня в рамках своего нового тревел-сериала про глубинку России. Маршрут проходит вокруг Байкала по часовой стрелке через населённые пункты: Листвянка, Северобайкальск, Нижнеангарск, Усть-Баргузин, Слюдянка, Култук.

Примечательно, что до Байкала тревел-блогер добирался автостопом около недели. О своём приключении он рассказывает на Youtubе-канале.

- Каждый день меня ожидают встречи с дикими медведями и ядовитыми змеями, знакомство с тайными бурятскими обычаями, сплавы по бурным рекам на пакрафте. За три месяца пути мне предстоит пересечь границы нескольких заповедников, куда вход городскому человеку категорически запрещён, - сообщает блогер на своей странице в соцсети. – В очередной раз я покажу вам непарадную Россию. Ту глубинку, где вы никогда не побываете сами. Моими глазами вы увидите уникальную природу, местный народ, его традиции, национальную кухню, зверей и невероятную красоту батюшки Байкала.

В своём последнем видео Влад показал, что добрался до посёлка Большие Коты в Иркутской области. Примечательно, что в этом выпуске он возмутился разбросанным мусором на берегу Байкала.

- Я вас прошу, не свинячьте. Пожалуйста, убирайте за собой мусор, это же Байкал! Дома у себя убирайте. Просто представьте, что вся планета – это ваш дом. Это же несложно убрать в карман. Я вот сейчас тащил чужой мусор и выброшу в ближайшем посёлке, - обратился к жителям и туристам блогер.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году Влад Повеликин уже посещал Бурятию во время своего путешествия на велосипеде из Нижнего Новгорода во Владивосток. Тогда он рассказал, что республика стала для открытием из-за культуры и этнических особенностей. «Видно, что здесь как будто немного не Россия», - поделился он.


Байкал путешественники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Путешественник из Нижнего Новгорода планирует пешком обойти Байкал
Путешественник из Нижнего Новгорода планирует пешком обойти Байкал
Общество, 19.06.2023
Влад Повеликин намерен справиться с задачей за три месяца
На портале госуслуг появится сервис для обманутых дольщиков
На портале госуслуг появится сервис для обманутых дольщиков
Общество, 19.06.2023
Подать заявление на выплату уже можно в конце июня
В Бурятии открылась конференция памяти экс-министра образования Сергея Намсараева
В Бурятии открылась конференция памяти экс-министра образования Сергея Намсараева
Общество, 19.06.2023
Среди гостей – представители Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутской области, а также Республики Тыва, Забайкальского края и Монголии
Улан-Удэ атаковала горностаевая моль
Улан-Удэ атаковала горностаевая моль
Общество, 19.06.2023
Вредители вовсю пожирают яблони возле площади Советов
Фестиваль боргойской баранины в Бурятии соберёт 4 тысячи человек
Фестиваль боргойской баранины в Бурятии соберёт 4 тысячи человек
Общество, 19.06.2023
В числе гостей – именитые шеф-повара из Монголии    
Лидер российских буддистов показал рисунок Даши Намдакова на салфетке
Лидер российских буддистов показал рисунок Даши Намдакова на салфетке
Общество, 19.06.2023
Всемирно известный скульптор сделал его, обедая в Иволгинском дацане 
В столице Бурятии за неделю произошло 28 засоров
В столице Бурятии за неделю произошло 28 засоров
Общество, 19.06.2023
Сотрудники «Водоканала» промыли 275 метров канализации
В Улан-Удэ росгвардейцы приняли присягу
В Улан-Удэ росгвардейцы приняли присягу
Общество, 19.06.2023
Ряды вневедомственной охраны пополнили более 20 человек
В Бурятии возобновила работу Татауровская паромная переправа
В Бурятии возобновила работу Татауровская паромная переправа
Общество, 19.06.2023
Она временно закрывалась по техпричинам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^