Путешественник из Нижнего Новгорода планирует пешком обойти Байкал

Тревел-блогер из Нижнего Новгорода Влад Повеликин планирует пешком обойти озеро Байкал за три летних месяца. В общей сложности путешественник намерен пройти две тысячи километров.
Влад начал своё путешествие 10 июня в рамках своего нового тревел-сериала про глубинку России. Маршрут проходит вокруг Байкала по часовой стрелке через населённые пункты: Листвянка, Северобайкальск, Нижнеангарск, Усть-Баргузин, Слюдянка, Култук.
Примечательно, что до Байкала тревел-блогер добирался автостопом около недели. О своём приключении он рассказывает на Youtubе-канале.
- Каждый день меня ожидают встречи с дикими медведями и ядовитыми змеями, знакомство с тайными бурятскими обычаями, сплавы по бурным рекам на пакрафте. За три месяца пути мне предстоит пересечь границы нескольких заповедников, куда вход городскому человеку категорически запрещён, - сообщает блогер на своей странице в соцсети. – В очередной раз я покажу вам непарадную Россию. Ту глубинку, где вы никогда не побываете сами. Моими глазами вы увидите уникальную природу, местный народ, его традиции, национальную кухню, зверей и невероятную красоту батюшки Байкала.
В своём последнем видео Влад показал, что добрался до посёлка Большие Коты в Иркутской области. Примечательно, что в этом выпуске он возмутился разбросанным мусором на берегу Байкала.
- Я вас прошу, не свинячьте. Пожалуйста, убирайте за собой мусор, это же Байкал! Дома у себя убирайте. Просто представьте, что вся планета – это ваш дом. Это же несложно убрать в карман. Я вот сейчас тащил чужой мусор и выброшу в ближайшем посёлке, - обратился к жителям и туристам блогер.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году Влад Повеликин уже посещал Бурятию во время своего путешествия на велосипеде из Нижнего Новгорода во Владивосток. Тогда он рассказал, что республика стала для открытием из-за культуры и этнических особенностей. «Видно, что здесь как будто немного не Россия», - поделился он.