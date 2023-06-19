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В Бурятии наградили победителей чемпионата по мини-футболу

В Бурятии наградили победителей чемпионата по мини-футболу
Общество,  Фото:ЛФЛ РБ
Также награду получили обладатели кубка республики

В Улан-Удэ состоялось награждение победителей чемпионата Бурятии по мини-футболу в «Суперлиге», а также кубка республики по мини-футболу сезона 2022/23. Церемония прошла в федерации футбола региона.

Кубок Бурятии выиграла команда «БайкалАвтоТрак». Лучшим игроком турнира стал представитель победившей команды Алексей Рябованов. Второе место у футболистов ВСГУТУ.

По информации любительской футбольной лиги РБ, в «Суперлиге» места распределились следующим образом:
Первое место – «БайкалАвтоТрак»
Второе место – «36 Армия»
Третье место – «ВСГУТУ»
Четвёртое место – «Спарта»
Пятое место – «Тивиком»

Лучшими игроками чемпионата были признаны:
Лучший вратарь – Дмитрий Плисовский («ВСГУТУ»);
Лучший защитник – Эрдэм Галданов («БайкалАвтоТрак»);
Лучший нападающий – Юрий Зырянов («36 Армия»);
Лучший игрок – Николай Митенков («БайкалАвтоТрак»).
Бурятия мини-футбол чемпионат спорт

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