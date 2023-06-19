В Бурятии наградили победителей чемпионата по мини-футболу

Общество, Фото: ЛФЛ РБ

Также награду получили обладатели кубка республики



В Улан-Удэ состоялось награждение победителей чемпионата Бурятии по мини-футболу в «Суперлиге», а также кубка республики по мини-футболу сезона 2022/23. Церемония прошла в федерации футбола региона.



Кубок Бурятии выиграла команда «БайкалАвтоТрак». Лучшим игроком турнира стал представитель победившей команды Алексей Рябованов. Второе место у футболистов ВСГУТУ.



По информации любительской футбольной лиги РБ, в «Суперлиге» места распределились следующим образом:

Первое место – «БайкалАвтоТрак»

Второе место – «36 Армия»

Третье место – «ВСГУТУ»

Четвёртое место – «Спарта»

Пятое место – «Тивиком»



Лучшими игроками чемпионата были признаны:

Лучший вратарь – Дмитрий Плисовский («ВСГУТУ»);

Лучший защитник – Эрдэм Галданов («БайкалАвтоТрак»);

Лучший нападающий – Юрий Зырянов («36 Армия»);

Лучший игрок – Николай Митенков («БайкалАвтоТрак»).

