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Ушёл из жизни выдающийся бурятский хирург Моисей Олохоев

Ушёл из жизни выдающийся бурятский хирург Моисей Олохоев
Общество, 
Он скончался 15 июня

15 июня ушёл из жизни выдающийся бурятский хирург Олохоев Моисей Михайлович, сообщили в БСМП. 

Моисей Михайлович родился в 1946 году в Иркутской области. В 1971 году окончил ординатуру Иркутского государственного медицинского института, после чего был направлен в Боханскую районную больницу Иркутской области.

В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ Моисей Михайлович работал с 1981 года. Его профессионализм и деловые качества быстро оценили, и вскоре его назначили на должность отделением гнойной хирургии.

Моисей Михайлович был хирургом высшей квалификационной категории. Он владел всеми современными методами исследования, диагностики и лечения хирургических больных. В совершенстве владел оперативной техникой на органах брюшной и грудной полости.

Кроме этого, много лет являлся наставником для молодых врачей-хирургов.

Коллеги вспоминают Моисея Михайловича как высококлассного специалиста, который провёл за свою трудовую деятельность тысячи операций.

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