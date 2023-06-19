Ушёл из жизни выдающийся бурятский хирург Моисей Олохоев

Он скончался 15 июня



15 июня ушёл из жизни выдающийся бурятский хирург Олохоев Моисей Михайлович, сообщили в БСМП.



Моисей Михайлович родился в 1946 году в Иркутской области. В 1971 году окончил ординатуру Иркутского государственного медицинского института, после чего был направлен в Боханскую районную больницу Иркутской области.



В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ Моисей Михайлович работал с 1981 года. Его профессионализм и деловые качества быстро оценили, и вскоре его назначили на должность отделением гнойной хирургии.



Моисей Михайлович был хирургом высшей квалификационной категории. Он владел всеми современными методами исследования, диагностики и лечения хирургических больных. В совершенстве владел оперативной техникой на органах брюшной и грудной полости.



Кроме этого, много лет являлся наставником для молодых врачей-хирургов.



Коллеги вспоминают Моисея Михайловича как высококлассного специалиста, который провёл за свою трудовую деятельность тысячи операций.



