Он скончался 15 июня
15 июня ушёл из жизни выдающийся бурятский хирург Олохоев Моисей Михайлович, сообщили в БСМП.
Моисей Михайлович родился в 1946 году в Иркутской области. В 1971 году окончил ординатуру Иркутского государственного медицинского института, после чего был направлен в Боханскую районную больницу Иркутской области.
В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ Моисей Михайлович работал с 1981 года. Его профессионализм и деловые качества быстро оценили, и вскоре его назначили на должность отделением гнойной хирургии.
Моисей Михайлович был хирургом высшей квалификационной категории. Он владел всеми современными методами исследования, диагностики и лечения хирургических больных. В совершенстве владел оперативной техникой на органах брюшной и грудной полости.
Кроме этого, много лет являлся наставником для молодых врачей-хирургов.
Коллеги вспоминают Моисея Михайловича как высококлассного специалиста, который провёл за свою трудовую деятельность тысячи операций.
Ушёл из жизни выдающийся бурятский хирург Моисей Олохоев
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