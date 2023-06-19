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Паралимпиец из Бурятии стал двукратным чемпионом России

Паралимпиец из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Общество,  Фото:паралимпийский комитет России
В Ижевске определены победители чемпионата по велоспорту лиц с ПОДА на шоссе

В Ижевске всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата провела чемпионат России по велоспорту на шоссе. Более 50 спортсменов из 15 субъектов РФ вели борьбу за чемпионский титул в индивидуальной и групповой гонках.

Двукратным чемпионом России 2023 года стал спортсмен из Бурятии Михаил Асташов. К золотой медали в индивидуальной гонке «С1-С2» у мужчин на 25 км он добавил высшую награду в групповой гонке «С1-С2» у мужчин на 60,5 км.

Напомним, что в рамках чемпионата также проходили комплексные соревнования «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».
спорт Бурятия велоспорт чемпионат России лица с ПОДА

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