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На портале госуслуг появится сервис для обманутых дольщиков

На портале госуслуг появится сервис для обманутых дольщиков
Общество, 
Подать заявление на выплату уже можно в конце июня

Обманутые дольщики в июне смогут подать заявления на выплаты через Госуслуги. Соответствующее постановление правительства России вступает в силу в конце месяца.

Пострадавшие дольщики, в зависимости от принятого решения наблюдательным советом Фонда развития территорий, могут получить: жильё (если дом решено было достраивать) или денежные выплаты.

- Сервис упростит и ускорит оформление выплат людям, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов, - отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Чтобы получить выплату, нужно будет на портале госуслуг выбрать сервис «Предоставление компенсационной выплаты гражданам – участникам долевого строительства», ознакомиться с перечнем необходимых документов и подать заявление. Подать заявление можно будет и в мобильном приложении.

- Таким образом, гражданам-участникам долевого строительства будет доступно несколько способов оформления выплат: через портал госуслуг, через личный кабинет на сайте фонда или почтовым отправлением. Срок рассмотрения заявлений, которые поступили через госуслуги - до 10 дней, - рассказал генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

На сегодняшний день в России остаётся восстановить права около 80 тысяч граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

В Бурятии, как сообщал «Байкал-Daily», с 2017 по 2022 годы были восстановлены права 1823 дольщиков в 18-ти объектах.

На сегодня в едином реестре проблемных объектов Бурятии остаются лишь четыре дома. Их строительство планируется завершить полностью в этом году.

обманутые дольщики

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