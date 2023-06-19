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Бурятию на три дня накроет сильная жара

Бурятию на три дня накроет сильная жара
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах пообещали +38 градусов

В Бурятии на этой неделе будет очень жарко. В некоторых районах температура за окном поднимется до +38 градусов. Правда, не обойдётся и без дождей. Такой прогноз погоды на три ближайших дня дали в Бурятском гидрометцентре.

Ночью 20 июня по республике обещают от +8 до +13, местами – от +2 до +7, днём – от +25 до +30, где-то – лишь от +15 до +20, зато на юге и юго-западе – до +34. Возможны кратковременные дожди и грозы. Утром при прояснении – туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4–9 м/с и с порывами до 14 м/с.

В среду, 21 июня, осадки продолжатся. Ночью столбик термометра будет колебаться от +10 до +15, кое-где – от +1 до +6, в дневное время – от +29 до +34 и в отдельных районах – от +19 до +24. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с.
 
В четверг, 22 июня, в Бурятии тоже ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью – от +12 до +17, местами – от +2 до +7, днём – от +28 до +33, где-то – до +38, на юго-западе и по Прибайкалью – от +19 до +24. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с. 
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