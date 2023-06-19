В Бурятии открылась конференция памяти экс-министра образования Сергея Намсараева

Среди гостей – представители Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутской области, а также Республики Тыва, Забайкальского края и Монголии
Сегодня, 19 июня, в Улан-Удэ стартовала международная научно-практическая конференция, посвящённая памяти Сергея Намсараева, профессора, доктора педагогических наук, министра образования и науки Бурятии с 1994 по 2009 гг.
Участники обсудят вопросы трансформации регионального образовательного пространства в современных социально-политических условиях.
Двухдневное мероприятие началось в Бурятском государственном университете им. Доржи Банзарова. В программе первого дня – доклады об научно-педагогическом и управленческом наследии Сергея Намсараева. Участники конференции будут работать в творческих мастерских и секциях.
В рамках конференции также пройдёт презентация книги воспоминаний «Грани таланта: учёный, педагог, политик» и состоится церемония открытия бюста Сергея Намсараева.
Отдать дань уважения и почтить память Сергея Намсараева приехали гости сразу из нескольких регионов России. Среди гостей - представители Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутской области, а также Республики Тыва, Забайкальского края и Монголии.
Справка:
Сергей Намсараев родился 19 июня 1953 года на станции Хадабулак Оловянинского района Читинской области в многодетной семье крестьянина. Трудовую деятельность начал школьным учителем химии и биологии в селе Кункур Агинского Бурятского автономного округа ещё до поступления в педагогический институт. В 1975 году окончил физико-математический факультет Бурятского государственного педагогического института имени Банзарова по специальности «учитель физики». Как один из лучших выпускников, был оставлен для работы на кафедре педагогики.
Работал в БГПИ, позже защитил кандидатскую диссертацию по проблемам политехнического образования, затем стал доктором педагогических наук. В 1989 году стал консультантом Бурятского обкома КПСС по вопросам образования и науки, а в сентябре 1989-го был назначен министром народного образования Бурятской АССР. С 1994-го по 2009 годы - министр образования и науки республики.
Ушёл из жизни в возрасте 65 лет в 2019 году.
В Бурятии открылась конференция памяти экс-министра образования Сергея Намсараева
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