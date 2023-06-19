В отдалённом районе Бурятии единственный банкомат сломался из-за иностранной банкноты

Кто-то сунул в него купюру другого государства



Недавно в Окинском районе Бурятии сломался банкомат одного из банков – к слову, единственный этого финансового учреждения в районе. Причиной стала некая иностранная банкнота.



- Кто-то из жителей положил купюру другого государства и она, соответственно, застряла в купюроприёмнике. Банкомат не работал, пока специалист не приехал и обслужил, – рассказали в районной группе «Ока-инфо.24/7».



Сельчан призвал бережно и аккуратно относиться к устройству и сообщили, что оно «принимает только российские рубли».



- Перед тем, как внести деньги, убедитесь, что купюры чистые, не рваные, без скрепок и прочих инородных предметов Выезд специалиста требует времени и ресурсов. Порой не всегда есть возможность приехать моментально, – пояснили окинцам.

