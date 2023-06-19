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Лидер российских буддистов показал рисунок Даши Намдакова на салфетке

Лидер российских буддистов показал рисунок Даши Намдакова на салфетке
Общество,  Фото:telegram-канал Д. Аюшеева
Всемирно известный скульптор сделал его, обедая в Иволгинском дацане

Глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев выложил в своём telegram-канале фотографию  с рисунком всемирно известного бурятского скульптора и художника Даши Намдакова. Мастер сделал набросок ручкой на обычной салфетке.

- Дашинима Намдаков создал этот рисунок во время обеда в Иволгинском дацане, – рассказал лидер российских буддистов.

На салфетке изображены баран – одно из пяти священных животных у бурятского народа и человек в национальной одежде. Подписчики Хамбо Ламы остались в восторге. «Гениально и просто! И очень красиво!», «Это так мило и трогательно», «Супер», – отмечают они в комментариях.

В конце апреля Баир Жамсуев, представляющий в Совете Федерации интересы соседнего Забайкалья, рассказал в Telegram про новый проект Намдакова. До этого сенатор лично побывал в его мастерской.

- Название проекта пока держится в секрете. Я обещал не раскрывать и держу слово. Отмечу только, что это точно будет нечто мощное и где-то на Байкале, – заявил Жамсуев.

Особые эмоции у него, по собственному же признанию, вызвали разные статуэтки Будды, которые Намдаков изготовил для крупнейшего монастыря «Тубтен Шедруб Линг» в Кызыле (Тува).



Даши Намдаков рисунок Сангха Хамбо лама

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