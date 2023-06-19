Лидер российских буддистов показал рисунок Даши Намдакова на салфетке









- Название проекта пока держится в секрете. Я обещал не раскрывать и держу слово. Отмечу только, что это точно будет нечто мощное и где-то на Байкале, – заявил Жамсуев.



Особые эмоции у него, по собственному же признанию, вызвали разные статуэтки Будды, которые Намдаков изготовил для крупнейшего монастыря «Тубтен Шедруб Линг» в Кызыле (Тува).







В конце апреля Баир Жамсуев, представляющий в Совете Федерации интересы соседнего Забайкалья, рассказал в Telegram про новый проект Намдакова. До этого сенатор лично побывал в его мастерской.- Название проекта пока держится в секрете. Я обещал не раскрывать и держу слово. Отмечу только, что это точно будет нечто мощное и где-то на Байкале, – заявил Жамсуев.Особые эмоции у него, по собственному же признанию, вызвали разные статуэтки Будды, которые Намдаков изготовил для крупнейшего монастыря «Тубтен Шедруб Линг» в Кызыле (Тува).

Глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев выложил в своём telegram-канале фотографию с рисунком всемирно известного бурятского скульптора и художника Даши Намдакова. Мастер сделал набросок ручкой на обычной салфетке.- Дашинима Намдаков создал этот рисунок во время обеда в Иволгинском дацане, – рассказал лидер российских буддистов.На салфетке изображены баран – одно из пяти священных животных у бурятского народа и человек в национальной одежде. Подписчики Хамбо Ламы остались в восторге. «Гениально и просто! И очень красиво!», «Это так мило и трогательно», «Супер», – отмечают они в комментариях.