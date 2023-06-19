19 июня

18 июня

Популярное

В районе Бурятии поздравили долгожительницу

В районе Бурятии поздравили долгожительницу
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
Жительница Десятниково отпраздновала 90-летний юбилей

В Бурятии 15 июня свой 90-летний юбилей отметила Елена Андреевна Наталина, жительница села Десятниково. Поздравить гостью пришли представители администрации Тарбагатайского района и районного отдела социальной защиты населения. Гости поздравили юбиляра, пожелали крепкого здоровья и передали именные поздравления от президента РФ и главы Бурятии, а также подарок от районной администрации и сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта.

Елена Андреевна родилась в селе Десятниково. Когда началась Великая Отечественная война, девочке Лене было всего 8 лет. Отец погиб в самом начале войны под Москвой, затем под Ленинградом – старший брат.

– Слышать вслед безотцовщина было очень обидно, – вспоминает Елена Андреевна. – После 4 класса меня мама определила посыльным в колхозной конторе, где я исполняла разные поручения. В основном, поскольку телефонов тогда не было, в вечернее время я собирала всех на разные собрания и тому подобное. Таким образом зарабатывала свою пайку. Потом работала посыльным в сельсовете.

В ту пору Елене довелось много работать. Она работала дояркой, помогала при жатве зерна. А в 14 лет, работая в районном центре на строительстве дороги в местности Ганзурино, долбила гравий и возила его на строительный объект на таратайке. Затем стала работать на колхозной пасеке. Вскоре Елена Андреевна уехала в город и поступила в аграрное училище. Получив специальность «садовод-пчеловод», она устроилась пчеловодом в свой родной колхоз и до сих пор не расстаётся с любимым занятием. В 90-летнем возрасте при поддержке дочерей и внуков юбиляр держит 8 пчелиных семей.

В 1956 году Елена Андреевна познакомилась со своим будущим мужем. Они воспитали трёх дочерей. И сегодня у именинницы пять внуков и шесть правнуков. Многие из них живут далеко от села, но поздравить самого старшего члена семьи с 90-летием нашёл время каждый.

- Те, кто не смог лично присутствовать на юбилее, как, например, внук Александр, который проживает в Санкт-Петербурге, с помощью друга поздравил именинницу онлайн. Во время беседы телефоны семьи Наталиных не унимались. Поздравить именинницу желали все родные и близкие, - сообщает администрация Тарбагатайского района
Бурятия Тарбагатайский район долгожитель юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Усть-ордынская борица победила на первенстве Европы
Усть-ордынская борица победила на первенстве Европы
Общество, 19.06.2023
Спортсменка стала двукратной победительницей соревнований
В Бурятии определили лучших в пожарно-спасательном спорте
В Бурятии определили лучших в пожарно-спасательном спорте
Общество, 19.06.2023
Победители поедут на соревнования Дальневосточного федерального округа
Обычный блокнот спас военного из Бурятии от вражеской пули на СВО
Обычный блокнот спас военного из Бурятии от вражеской пули на СВО
Общество, 19.06.2023
Если бы не записная книжка, офицер спецназа мог лишиться ноги
Паралимпиец из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Паралимпиец из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Общество, 19.06.2023
В Ижевске определены победители чемпионата по велоспорту лиц с ПОДА на шоссе
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля и свободы
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля и свободы
Общество, 19.06.2023
Мужчину на год отправили в колонию-поселение

В Бурятии начали бесследно пропадать люди
В Бурятии начали бесследно пропадать люди
Общество, 19.06.2023
Спасатели ищут троих мужчин и женщину в четырёх районах республики

В Иркутской области отменили плату за посещение некоторых ООПТ
В Иркутской области отменили плату за посещение некоторых ООПТ
Общество, 19.06.2023
Соответствующее постановление уже подписано
Бурятию на три дня накроет сильная жара
Бурятию на три дня накроет сильная жара
Общество, 19.06.2023
В некоторых районах пообещали +38 градусов
Боксёры Бурятии победили на чемпионате ДФО
Боксёры Бурятии победили на чемпионате ДФО
Общество, 19.06.2023
«Золото» выиграли Баир Батлаев и Радна Цыбиков
На Байкале установили скульптуру прародителя прибайкальских бурят
На Байкале установили скульптуру прародителя прибайкальских бурят
Общество, 19.06.2023
Мраморный памятник изготовил Жигжит Баясхаланов
В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль
В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль
Общество, 19.06.2023
Им выписали штраф размеров в 35 с лишним тысяч

Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок
Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок
Общество, 19.06.2023
В республике насчитали 849 таких мусорных точек
В центре Улан-Удэ установят гигантский наличник
В центре Улан-Удэ установят гигантский наличник
Общество, 19.06.2023
Арт-объект украсит улицу Соборная
Бурдрам покажет премьеру спектакля по роману «Волна»
Бурдрам покажет премьеру спектакля по роману «Волна»
Общество, 19.06.2023
Спектакль основан на романе американского писателя
В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид с историческими экскурсиями
В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид с историческими экскурсиями
Общество, 19.06.2023
Сервис включает в себя шесть полноценных экскурсий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^