В районе Бурятии поздравили долгожительницу

Общество, Фото: администрация Тарбагатайского района

Жительница Десятниково отпраздновала 90-летний юбилей



В Бурятии 15 июня свой 90-летний юбилей отметила Елена Андреевна Наталина, жительница села Десятниково. Поздравить гостью пришли представители администрации Тарбагатайского района и районного отдела социальной защиты населения. Гости поздравили юбиляра, пожелали крепкого здоровья и передали именные поздравления от президента РФ и главы Бурятии, а также подарок от районной администрации и сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта.



Елена Андреевна родилась в селе Десятниково. Когда началась Великая Отечественная война, девочке Лене было всего 8 лет. Отец погиб в самом начале войны под Москвой, затем под Ленинградом – старший брат.



– Слышать вслед безотцовщина было очень обидно, – вспоминает Елена Андреевна. – После 4 класса меня мама определила посыльным в колхозной конторе, где я исполняла разные поручения. В основном, поскольку телефонов тогда не было, в вечернее время я собирала всех на разные собрания и тому подобное. Таким образом зарабатывала свою пайку. Потом работала посыльным в сельсовете.



В ту пору Елене довелось много работать. Она работала дояркой, помогала при жатве зерна. А в 14 лет, работая в районном центре на строительстве дороги в местности Ганзурино, долбила гравий и возила его на строительный объект на таратайке. Затем стала работать на колхозной пасеке. Вскоре Елена Андреевна уехала в город и поступила в аграрное училище. Получив специальность «садовод-пчеловод», она устроилась пчеловодом в свой родной колхоз и до сих пор не расстаётся с любимым занятием. В 90-летнем возрасте при поддержке дочерей и внуков юбиляр держит 8 пчелиных семей.



В 1956 году Елена Андреевна познакомилась со своим будущим мужем. Они воспитали трёх дочерей. И сегодня у именинницы пять внуков и шесть правнуков. Многие из них живут далеко от села, но поздравить самого старшего члена семьи с 90-летием нашёл время каждый.



- Те, кто не смог лично присутствовать на юбилее, как, например, внук Александр, который проживает в Санкт-Петербурге, с помощью друга поздравил именинницу онлайн. Во время беседы телефоны семьи Наталиных не унимались. Поздравить именинницу желали все родные и близкие, - сообщает администрация Тарбагатайского района

