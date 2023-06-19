Победители поедут на соревнования Дальневосточного федерального округа
16 июня в Улан-Удэ прошли заключительные баталии республиканских соревнований по пожарно-спасательному спорту: пожарная эстафета и боевое развёртывание. До этого спортсмены в течение двух дней соревновались в подъёме по штурмовой лестнице и преодолении стометровой полосы с препятствиями.
По результатам всех этапов лучший общекомандный результат показала команда главного управления МЧС России по Республике Бурятия. На втором месте – пожарно-спасательный отряд №1. На третьем – команда пожарно-спасательного отряда №3.
- Сборная команда главного управления будет представлять республику на межрегиональных соревнованиях Дальневосточного федерального округа в Хабаровске, - сообщает ГУ МЧС по РБ.
В Бурятии определили лучших в пожарно-спасательном спорте
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