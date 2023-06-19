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Усть-ордынская борица победила на первенстве Европы

Усть-ордынская борица победила на первенстве Европы
Общество,  Фото:UWW
Спортсменка стала двукратной победительницей соревнований

Уроженка Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Александра Б. победила на первенстве Европы по женской вольной борьбе среди девушек 17 лет, которое с 12 по 16 июня проходило в столице Албании Тиране. Юная борица выступала в весовой категории до 43 кг.

В финале Александра не оставила шансов спортсменке из Турции Ягмур К. и одержала победу с счётом – 11:0. У турчанки – серебряная медаль, «бронзу» выиграли Майя Й. (Швеция) и Мария Г. (Греция).

- Стоит отметить уверенное выступление нашей спортсменки на всех этапах первенства Европы: в квалификации Александра Б. со счётом 10:0 одержала победу над Эдной Ф. (Германия), в четвертьфинале обыграла Ханну С. (Беларусь) – 8:3, в полуфинальной схватке доминировала над Майей Й. (Швеция) – 10:0, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Сейчас Александра Б. – двукратная победительница первенства Европы. До медали в Тиране она уже выигрывала «золото» среди девушек до 16 лет в 2021 году в Болгарии. Спортсменка тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой у Александра и Максима Хаптагаевых.

Усть-Ордынский Бурятский округ женская борьба спорт первенство Европы

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