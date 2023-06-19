















В Улан-Удэ росгвардейцы приняли присягу. На торжественной церемонии более 20 молодых сотрудников вневедомственной охраны дали клятву на верность Родине, закону и народу.К новоиспечённым росгвардейцам обратился командир батальона отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ подполковник полиции Баир Прушенов.- С сегодняшнего дня вместе с большими полномочиями на вас ложится и большая ответственность. Помните, главная ваша задача – с честью и достоинством служить Отечеству, обеспечивая охрану и защиту жителей и гостей столицы Бурятии, - отметил Баир Прушенов.Будущие росгвардейцы несколько месяцев проходили курсы первоначальной подготовки, на которых изучали законодательство, а также совершенствовали навыки обращения с оружием и физическую выносливость.После принятия присяги новобранцы приступят к несению службы на улицах Улан-Удэ.