В Бурятии похоронят добровольца, погибшего на СВО в День Победы

Гэсэру Бадмацыренову было 34 года



В понедельник, 19 июня, в Селенгинском районе Бурятии проводят в последний путь 34-летнего Гэсэра Бадмацыренова, чья жизнь оборвалась на специальной военной операции. Он погиб 9 мая при выполнении боевого задания, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/7».



Гэсэр родился 17 августа 1988 года в селенгинском улусе Булак. Учился в Загустайской средней школе. В школьные годы проявил себя как ответственный и дисциплинированный ученик. Он принимал активное участие в общественной жизни учебного заведения, увлекался футболом, волейболом и баскетболом.



После девятого класса поступил в профтехучилище № 26 в Тохое и выучился на тракториста-машиниста сельскохозяйственного профиля. В 2006-ом поступил в Бурятский республиканский педагогический колледж и получил ещё одну специальность – учитель физической культуры.



После Бадмацыренов трудился в различных строительных компаниях. К работе он относился ответственно, добросовестно и был настоящим мастером своего дела. В декабре 2022-го отправился на СВО, вступив в ряды добровольцев штурмовых отрядов.



Гэсэр был добрым, светлым, надёжным, искренним и отзывчивым человеком. Он отличался крепостью духа и смелостью и поддерживал других в трудных ситуациях.



Прощание с нашим земляком пройдёт в Тахое. Оно началось в десять часов утра.