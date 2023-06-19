В Бурятии похоронят добровольца, погибшего на СВО в День Победы

Гэсэру Бадмацыренову было 34 года
В понедельник, 19 июня, в Селенгинском районе Бурятии проводят в последний путь 34-летнего Гэсэра Бадмацыренова, чья жизнь оборвалась на специальной военной операции. Он погиб 9 мая при выполнении боевого задания, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/7».
Гэсэр родился 17 августа 1988 года в селенгинском улусе Булак. Учился в Загустайской средней школе. В школьные годы проявил себя как ответственный и дисциплинированный ученик. Он принимал активное участие в общественной жизни учебного заведения, увлекался футболом, волейболом и баскетболом.
После девятого класса поступил в профтехучилище № 26 в Тохое и выучился на тракториста-машиниста сельскохозяйственного профиля. В 2006-ом поступил в Бурятский республиканский педагогический колледж и получил ещё одну специальность – учитель физической культуры.
После Бадмацыренов трудился в различных строительных компаниях. К работе он относился ответственно, добросовестно и был настоящим мастером своего дела. В декабре 2022-го отправился на СВО, вступив в ряды добровольцев штурмовых отрядов.
Гэсэр был добрым, светлым, надёжным, искренним и отзывчивым человеком. Он отличался крепостью духа и смелостью и поддерживал других в трудных ситуациях.
Прощание с нашим земляком пройдёт в Тахое. Оно началось в десять часов утра.
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