В столице Бурятии за неделю произошло 28 засоров

Сотрудники «Водоканала» промыли 275 метров канализации



В МУП «Водоканал» отчитались об устранении аварий на сетях в столице Бурятии за последнюю неделю – с 12 по 18 июня включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 7 повреждений и 28 канализационных засоров. Неделей ранее их было 30.



В Улан-Удэ также промыли три участка канализации протяжённостью 275 метров. Плановая проверка пожарных гидрантов завершилась в городе ещё две недели назад.