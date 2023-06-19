Сотрудники «Водоканала» промыли 275 метров канализации
В МУП «Водоканал» отчитались об устранении аварий на сетях в столице Бурятии за последнюю неделю – с 12 по 18 июня включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 7 повреждений и 28 канализационных засоров. Неделей ранее их было 30.
В Улан-Удэ также промыли три участка канализации протяжённостью 275 метров. Плановая проверка пожарных гидрантов завершилась в городе ещё две недели назад.
В столице Бурятии за неделю произошло 28 засоров
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