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В столице Бурятии за неделю произошло 28 засоров

В столице Бурятии за неделю произошло 28 засоров
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Сотрудники «Водоканала» промыли 275 метров канализации

В МУП «Водоканал» отчитались об устранении аварий на сетях в столице Бурятии за последнюю неделю – с 12 по 18 июня включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 7 повреждений и 28 канализационных засоров. Неделей ранее их было 30.

В Улан-Удэ также промыли три участка канализации протяжённостью 275 метров. Плановая проверка пожарных гидрантов завершилась в городе ещё две недели назад.
канализация Водоканал коммунальная авария

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