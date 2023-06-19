Она временно закрывалась по техпричинам
С 18 июня работа Татауровской паромной переправы в Прибайкальском районе Бурятии возобновлена. Об этом сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
16 июня работа переправы была приостановлена по техническим причинам.
Уточнить информацию по работе переправы можно круглосуточно по телефону 8 (3012) 55-20-55.
В Бурятии возобновила работу Татауровская паромная переправа
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