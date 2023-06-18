Депутаты Улан-Удэнского горсовета наградили на турнире баскетболистов





Сегодня, 18 июня, в Улан-Удэ прошло открытие новой специализированной баскетбольной площадки на территории школы №35. Там же наградили победителей турнира по баскетболу «Кубок горсовета».Участников было немало, их разделили на четыре возрастные категории: мужчины (2004 года рождения и старше), ветераны (40 лет и старше), юноши (2005-2007 года рождения), девушки (2007 года рождения и старше).Победителей соревнований в командном зачёте в каждой группе наградили кубками, майками и денежными премиями. Призёры получили дипломы, медали и денежные премии.В рамках турнира организаторы ввели номинации - штрафных бросков, трёхочковых бросков и по броскам сверху. Также поощряли лучших игроков с каждой группы – им вручили дипломы и денежные призы.Новую специализированную площадку по баскетболу возвели при помощи всероссийского благотворительного фонда «Кириленко - детям», а также депутатов горсовета. Подобного рода площадка является единственной на Дальнем Востоке.Символический ключ от новой площадки вручили депутату горсовета, директору школы №35 Людмиле Пахомовой.- От администрации города Улан-Удэ и городского совета депутатов поздравляем всех, кто любит баскетбол. Замечательный подарок фонда Кириленко. Спасибо вам огромное, что вы подарили городу в эти праздничные дни замечательную площадку. Столько прекрасных спортсменов, такое же количество почётных гостей позволяет думать, что развитие баскетбола в Бурятии и в Улан-Удэ будет развиваться семимильными шагами. От себя лично выражаю благодарность фонду. Пожелаю всем участников спортивного везения и побед, с праздником! - поздравил заместитель председателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.На церемонии награждения депутату горсовета Денису Егорову вручили мяч с автографами сборной России по баскетболу.На турнире играли команды, выступающие за организации, муниципалитеты и любительские команды. К примеру, в категории «Ветераны» третье место занял управляющий отделением Социального фонда России по Бурятии Климентий Шомоев в составе команды «Юные старцы».- В баскетбол я играю со школы. Событие для нас очень знаковое. Это первый турнир горсовета по уличному баскетболу в формате 3х3, приуроченный к открытию площадки. Мы вот тоже играли и заняли третье место из десяти команд. Площадка замечательная, всем стандартам соответствует. Видно, что для развития спорта много делается. Приятно наблюдать, как молодые ребята и девчата играют в баскетбол, а нам ветеранам тоже приятно поиграть. Поддерживать свою форму. У себя в коллективе стараемся спортивную обстановку поддерживать, я как руководитель также стараюсь соответствовать, - рассказал «Байкал-Daily» Климентий Шомоев.