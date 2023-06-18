18 июня

17 июня

16 июня

Популярное

Читинец получил условный срок за кражу 1 млн рублей

Читинец получил условный срок за кражу 1 млн рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В ходе предварительного следствия и рассмотрения дела в суде обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб 

Прокуратура Центрального района Читы поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным в краже в особо крупном размере.

В январе 2023 года молодой человек в ходе переписки с проживающим на территории другого государства знакомым по его просьбе за вознаграждение в 5 тысяч рублей оформил банковскую карту на своё имя. В дальнейшем от одного из предпринимателей на карту перечислены средства в сумме более 1 млн 143 тыс. рублей, которые предназначались для знакомого.

Воспользовавшись ситуацией, молодой человек похитил денежные средства предпринимателя, обналичив их и потратив на собственные нужды.

В ходе предварительного следствия и рассмотрения дела в суде обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб на сумму 410 тыс. рублей.

Центральный районный суд Читы назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также удовлетворил исковые требования потерпевшего на оставшуюся сумму 733 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Забайкальского края. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать фрукты и ягоды
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать фрукты и ягоды
Общество, 18.06.2023
Покупая овощи, фрукты и ягоды, нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта

В Бурятии откроют летнюю любительскую рыбалку на омуля
В Бурятии откроют летнюю любительскую рыбалку на омуля
Общество, 18.06.2023
Рыбу будут ловить на территории разрешённого рыболовного участка в Баргузинском заливе
Цирк Бурятии завершил сезон
Цирк Бурятии завершил сезон
Общество, 18.06.2023
Артисты уходят на отдых до августа
В России к концу года сформируют национальный рейтинг колледжей
В России к концу года сформируют национальный рейтинг колледжей
Общество, 18.06.2023
Он будет создан на основе данных о трудоустройстве выпускников, активности участия студентов и преподавателей в профессиональных конкурсах
В Улан-Удэ вновь проведут льготную стерилизацию
В Улан-Удэ вновь проведут льготную стерилизацию
Общество, 18.06.2023
Акция пройдёт с 19 по 23 июня и с 26 по 30 июня в городской ветеринарной станции
Было — стало: Космонавты 2.0
Было — стало: Космонавты 2.0
Общество, 18.06.2023
Итак, памятник покорителям космоса вернулся на площадь Славы. Ура! Но есть нюансы...
Улан-удэнец, продав свою квартиру, сможет купить в Москве 17,6 «квадратов» жилья
Улан-удэнец, продав свою квартиру, сможет купить в Москве 17,6 «квадратов» жилья
Общество, 18.06.2023
«17 метров – это крошечная студия размером с гостиничный номер, пригодная разве что для сдачи в аренду, но не для постоянного проживания», - отмечает эксперт

Один лесной пожар возник за минувшие сутки в Бурятии
Один лесной пожар возник за минувшие сутки в Бурятии
Общество, 18.06.2023
На утро 18 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
В Улан-Удэ прошёл концерт в честь Дня города
В Улан-Удэ прошёл концерт в честь Дня города
Общество, 18.06.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Житель Бурятии едва не убил знакомую из-за оскорблений
Житель Бурятии едва не убил знакомую из-за оскорблений
Общество, 18.06.2023
Позже мужчина раскаялся в содеянном
В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника
В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника
Общество, 18.06.2023
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
В Бурятии сегодня будет дождливо
В Бурятии сегодня будет дождливо
Общество, 18.06.2023
Временами возможны порывы ветра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^