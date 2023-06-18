Читинец получил условный срок за кражу 1 млн рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ходе предварительного следствия и рассмотрения дела в суде обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб



Прокуратура Центрального района Читы поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным в краже в особо крупном размере.



В январе 2023 года молодой человек в ходе переписки с проживающим на территории другого государства знакомым по его просьбе за вознаграждение в 5 тысяч рублей оформил банковскую карту на своё имя. В дальнейшем от одного из предпринимателей на карту перечислены средства в сумме более 1 млн 143 тыс. рублей, которые предназначались для знакомого.



Воспользовавшись ситуацией, молодой человек похитил денежные средства предпринимателя, обналичив их и потратив на собственные нужды.



В ходе предварительного следствия и рассмотрения дела в суде обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб на сумму 410 тыс. рублей.



Центральный районный суд Читы назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также удовлетворил исковые требования потерпевшего на оставшуюся сумму 733 тыс. рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

