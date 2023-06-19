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В Бурятии днём до +28 градусов

В Бурятии днём до +28 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июня по республике: переменная облачность, ночью по северо-востоку дождь, по остальной территории прекращение дождя. Утром местами туманы. Днём по северному Прибайкалью и юго-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +7, +12, местами +1, +6, днём +23, +28, местами +16, +21.

В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер переменный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +26, +28.
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