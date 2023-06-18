Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать фрукты и ягоды

Покупая овощи, фрукты и ягоды, нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта



Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов, микроэлементов, которые так необходимы организму человека.



Для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, управление Роспотребнадзора по Бурятии напоминает потребителям, что:



- покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли;



- при необходимости нужно требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов;



- продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца;



- продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте.



Покупая овощи, фрукты и ягоды, необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах.



Обращаем внимание, что продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.



Первые ягоды на прилавках – это клубника и черешня. Как их выбрать?



У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно.



Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться.



Прежде всего, должна быть плодоножка. Если её нет, то в месте её прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зелёного цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что, скорее всего, негативно скажется на их вкусе.



- Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Жёлтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у неё не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью, - отмечают в управлении.



Помимо прекрасного, любимого многими вкуса, черешня отличается сбалансированным составом и невысокой калорийностью (50-56 ккал на 100 граммов).



В ней довольно высокое для ягод содержание витамина С (употребление 100 граммов ягод покрывает почти 20% суточной потребности). В значительных количествах содержится в черешне калий, магний, фосфор, железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит даже персики и абрикосы. В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых – витамина С, белые – реже вызывают аллергию.



Особенно полезны эти ягоды людям, страдающим артериальной гипертензией, анемией, запорами, а также тем, кто следит за своим весом.



В свою очередь, спелые, качественные плоды клубники можно определить по следующим признакам:



- ягоды сухие, без признаков гниения;

- цвет однородный, насыщенный;

- листики «чашечки», обрамляющие ягоду - зелёные, без признаков увядания;

- поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;

- аромат насыщенный, ягодный.



Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:



- ягоды влажные, на поверхности есть пятна;

- отсутствует аромат;

- мягкие ягоды (быстро испортятся; возможно, процесс гниения уже начался);

- листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно);

- окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).



У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный срок, заморозьте её в герметичном пакете или ёмкости для заморозки продуктов.



Клубника справедливо признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но полезные свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине.



Помните, что перед употреблением плодоовощную продукцию следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щётки. Не рекомендуется использовать для мытья бытовые средства для мытья посуды или мыло.

