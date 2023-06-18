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Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать фрукты и ягоды

Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать фрукты и ягоды
Общество,  Фото:pixabay.com
Покупая овощи, фрукты и ягоды, нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта

Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов, микроэлементов, которые так необходимы организму человека.

Для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, управление Роспотребнадзора по Бурятии напоминает потребителям, что:

- покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли;

- при необходимости нужно требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов;

- продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца;

- продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте.

Покупая овощи, фрукты и ягоды, необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах.

Обращаем внимание, что продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.

Первые ягоды на прилавках – это клубника и черешня. Как их выбрать?

У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно.

Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться.

Прежде всего, должна быть плодоножка. Если её нет, то в месте её прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зелёного цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что, скорее всего, негативно скажется на их вкусе.

- Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Жёлтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у неё не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью, - отмечают в управлении.

Помимо прекрасного, любимого многими вкуса, черешня отличается сбалансированным составом и невысокой калорийностью (50-56 ккал на 100 граммов).

В ней довольно высокое для ягод содержание витамина С (употребление 100 граммов ягод покрывает почти 20% суточной потребности). В значительных количествах содержится в черешне калий, магний, фосфор, железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит даже персики и абрикосы. В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых – витамина С, белые – реже вызывают аллергию.

Особенно полезны эти ягоды людям, страдающим артериальной гипертензией, анемией, запорами, а также тем, кто следит за своим весом.

В свою очередь, спелые, качественные плоды клубники можно определить по следующим признакам:

- ягоды сухие, без признаков гниения;
- цвет однородный, насыщенный;
- листики «чашечки», обрамляющие ягоду - зелёные, без признаков увядания;
- поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;
- аромат насыщенный, ягодный.

Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:

- ягоды влажные, на поверхности есть пятна;
- отсутствует аромат;
- мягкие ягоды (быстро испортятся; возможно, процесс гниения уже начался);
- листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно);
- окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).

У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный срок, заморозьте её в герметичном пакете или ёмкости для заморозки продуктов.

Клубника справедливо признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но полезные свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине.

Помните, что перед употреблением плодоовощную продукцию следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щётки. Не рекомендуется использовать для мытья бытовые средства для мытья посуды или мыло.
Роспотребнадзор ягоды овощи фрукты

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