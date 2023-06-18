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В Бурятии откроют летнюю любительскую рыбалку на омуля

В Бурятии откроют летнюю любительскую рыбалку на омуля
Общество, 
Рыбу будут ловить на территории разрешённого рыболовного участка в Баргузинском заливе

20 июня в 10:00 в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии состоится торжественное открытие летней любительской рыбалки на омуля. Этим летом рыболовам-любителям разрешено ловить байкальского эндемика, главное соблюдать правила, сообщили в минсельхозе Бурятии.

В честь открытия рыбалки в местности Старый паром посёлка Усть-Баргузин состоится выпуск личинок байкальского омуля, а творческие коллективы района порадуют гостей своими номерами.

- Многолетняя работа байкальского филиала «Главрыбвод», Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства позволила снять ограничения на любительский вылов омуля. Но главная цель – восстановление популяции омуля до своей биологической массы 10 тысяч тонн. И тогда уже можно говорить о промышленном лове, – рассказал зампред правительства Бурятии, министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

Сама рыбалка состоится на территории разрешённого рыболовного участка в Баргузинском заливе.

Основные правила любительской ловли омуля – это рыбалка с 5 до 22 часов на определенных участках Байкала, при себе иметь не более 10 крючков и омуль размером меньше 20 см должен выпускаться обратно. Также в сутки разрешено ловить не более 5 кг омуля.


Возрастное ограничение 6+
омуль рыбалка

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