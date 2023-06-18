На «Голосе кочевников» в Бурятии выступит группа из Внутренней Монголии

Группа выступит 15 июля
Стало известно ещё об одном интересном участнике фестиваля «Голос кочевников». Музыкальная группа HӨRS («Святая Земля») из Внутренней Монголии (Китай) выступит на фестивале «Голос кочевников».
Творчество группы HӨRS посвящено вере баргутов в силу природы и учит сосуществованию в гармонии с природой, как делали баргуты со старины и до наших дней. Баргуты считают Небо отцом и Землю матерью. Именно это верование лежит в основе зарождения группы «Святая земля».
В составе группы: вокалист/фронтмен Нань Дин, народные инструменты - Аодун Аожигэлэ, бас-гитара - Нацинь, гитара - Тай Чжилун, барабаны - Чаолэ.
Вокалист Нань Дин монгол. В 2004 году закончил хореографическое отделение консерватории Дэдма в городе Хухэ-Хото. В 2020 году он стал вокалистом в группе «Святая земля».
Группа выступит 15 июля.
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