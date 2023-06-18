Артисты уходят на отдых до августа
Бурятский цирк завершил сезон и отправляется на летний отдых. По словам артистов, сезон был чрезвычайно насыщен разными мероприятиями. Ярким событием прошедшего сезона стало выступление цирка в Санкт-Петербурге с новой программой «Тайна пяти стихий» (0+), открывшее год столетия республики.
Артисты рассказали и о других крупных мероприятий прошедшего сезона.
В августе 2022 года состоялся пластический цирковой спектакль «Zam-Life» (12+)в ФСК. С 1 сентября по 17 сентября цирк Бурятии провёл гастроли в Забайкальском крае.
В начале марта директор цирка Наталья Борисова и художественный руководитель Алдар Кынзыбеев провели мастер-классы в Старобешевском районе Донецкой народной республики.
Коллектив цирка в пятый раз посетил Хабаровск, где прошли гастроли с 26 марта по 24 апреля. Выступления посмотрели почти 8 тысяч зрителей.
Цирк Бурятии также выступил одним из организаторов международного кинофестиваля детских, юношеских и семейных фильмов «Хрустальный нерпенок» (6+), который прошёл с 12 по 17 мая в Улан-Удэ.
3 июня в ТРЦ «Форум», артисты устроили фестиваль «Планета детей» (0+), где были продемонстрированы номера жонглеров, акробатов и весёлых клоунов, а также организованы интерактивные площадки. В этот же день артисты цирка Бурятии приняли участие в праздничном шоу, посвящённом столетию, «Буряад Улас - 100 жэл» на Центральном стадионе (0+).
Красивым завершением сезона стало участие артистов в музыкально-цирковом шоу в местности «Турка» на берегу Байкала, где 10 июня открылся навигационный сезон (6+).
Следующий сезон начнётся в августе. Труппа уже будет готовиться к следующим гастролям, которые пройдут в Казани.
Цирк Бурятии завершил сезон
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