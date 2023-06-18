В России к концу года сформируют национальный рейтинг колледжей

Он будет создан на основе данных о трудоустройстве выпускников, активности участия студентов и преподавателей в профессиональных конкурсах



Министерство просвещения России начало работу по созданию национального комплексного рейтинга всех колледжей и техникумов страны, итоги которого будут подведены в конце 2023 года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.



- Сегодня мы впервые покажем подходы к формированию рейтинга системы среднего профессионального образования. Это следующий шаг в повышении качества образования. Самым главным результатом этой работы станет обеспечение трудоустройства выпускников с достойной зарплатой. Сейчас мы формируем методику, профессиональный рейтинг эффективности работы всех колледжей нашей страны будет опубликован в декабре 2023 года, – сказал Сергей Кравцов.



Рейтинг будет формироваться на основе данных о трудоустройстве выпускников, формирования их карьеры и заработной платы.



В рейтинг будут включены параметры об итогах демонстрационного экзамена в колледжах, участии студентов колледжей в чемпионатном движении по профессиональному мастерству, а также участии преподавателей и мастеров во всероссийском конкурсе «Мастер года».



- Национальный рейтинг поможет выявить лидеров среди СПО, выявить их проблемные зоны на уровне страны и региона, и определить перспективные направления развития сферы профессионального образования, - подчеркнули в минпросвещения России.



