18 июня

17 июня

16 июня

Популярное

В Улан-Удэ вновь проведут льготную стерилизацию

В Улан-Удэ вновь проведут льготную стерилизацию
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Акция пройдёт с 19 по 23 июня и с 26 по 30 июня в городской ветеринарной станции

Ветеринарная служба Бурятии объявила о старте акции по льготной стерилизации животных в июне.

- Bлaдeльцaм кошек и собак нyжнo бyдeт oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется на самцов собак, а также самцов и самок кошек любого размера, - пояснили в ветеринарной службе.

По времени процедура занимает буквально 30 минут. Через неделю питомцы возвращаются к активной жизни, отмечают ветеринары.

Опepaция пpoвoдятcя тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи. Для записи своего питомца жители Улан-Удэ могут обратиться в городскую ветеринарную станцию по бopьбe c бoлeзнями живoтныx по yл. Зoи Kocмoдeмьянcкoй д.12: 4З-79-71, 41-89-14.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлый раз подобная акция проводилась в конце мая.
домашние животные стерилизация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать фрукты и ягоды
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбирать фрукты и ягоды
Общество, 18.06.2023
Покупая овощи, фрукты и ягоды, нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта

В Бурятии откроют летнюю любительскую рыбалку на омуля
В Бурятии откроют летнюю любительскую рыбалку на омуля
Общество, 18.06.2023
Рыбу будут ловить на территории разрешённого рыболовного участка в Баргузинском заливе
Цирк Бурятии завершил сезон
Цирк Бурятии завершил сезон
Общество, 18.06.2023
Артисты уходят на отдых до августа
В России к концу года сформируют национальный рейтинг колледжей
В России к концу года сформируют национальный рейтинг колледжей
Общество, 18.06.2023
Он будет создан на основе данных о трудоустройстве выпускников, активности участия студентов и преподавателей в профессиональных конкурсах
В Улан-Удэ вновь проведут льготную стерилизацию
В Улан-Удэ вновь проведут льготную стерилизацию
Общество, 18.06.2023
Акция пройдёт с 19 по 23 июня и с 26 по 30 июня в городской ветеринарной станции
Было — стало: Космонавты 2.0
Было — стало: Космонавты 2.0
Общество, 18.06.2023
Итак, памятник покорителям космоса вернулся на площадь Славы. Ура! Но есть нюансы...
Улан-удэнец, продав свою квартиру, сможет купить в Москве 17,6 «квадратов» жилья
Улан-удэнец, продав свою квартиру, сможет купить в Москве 17,6 «квадратов» жилья
Общество, 18.06.2023
«17 метров – это крошечная студия размером с гостиничный номер, пригодная разве что для сдачи в аренду, но не для постоянного проживания», - отмечает эксперт

Один лесной пожар возник за минувшие сутки в Бурятии
Один лесной пожар возник за минувшие сутки в Бурятии
Общество, 18.06.2023
На утро 18 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
В Улан-Удэ прошёл концерт в честь Дня города
В Улан-Удэ прошёл концерт в честь Дня города
Общество, 18.06.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Житель Бурятии едва не убил знакомую из-за оскорблений
Житель Бурятии едва не убил знакомую из-за оскорблений
Общество, 18.06.2023
Позже мужчина раскаялся в содеянном
В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника
В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника
Общество, 18.06.2023
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
В Бурятии сегодня будет дождливо
В Бурятии сегодня будет дождливо
Общество, 18.06.2023
Временами возможны порывы ветра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^