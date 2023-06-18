Один лесной пожар возник за минувшие сутки в Бурятии

На утро 18 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано



За прошедшие сутки возник один лесной пожар в Курумканском районе, причиной возгорания стали линейные объекты.



На тушении работал 31 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 2 га.



На утро 18 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, продолжаются работы по тушению лесного пожара в Курумканском районе.



- В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём, - напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44



