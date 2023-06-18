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Один лесной пожар возник за минувшие сутки в Бурятии

Один лесной пожар возник за минувшие сутки в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На утро 18 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано

За прошедшие сутки возник один лесной пожар в Курумканском районе, причиной возгорания стали линейные объекты.

На тушении работал 31 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 2 га.

На утро 18 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, продолжаются работы по тушению лесного пожара в Курумканском районе.

- В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём, - напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44

лесные пожары

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