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В Улан-Удэ прошёл концерт в честь Дня города

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Накануне, 17 июня, в Улан-Удэ прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню города. На мероприятии выступали известные коллективы и звёзды бурятской эстрады: Мэдэгма Доржиева, Дарима Цырендондопова, Бадма-Ханда Аюшеева, Намгар, Сергей Плотников, Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, эстрадно-вокальная группа «Лаккитон», группа «Своим ходом» и другие.

Также на концерте на площади Советов своё шоу представил театр «Байкал».

Как сообщал «Байкал-Daily», власти в этом году решили отказаться от приглашённых звёзд на концерте в честь Дня города.

- В этом году мы звезду не приглашали. Согласно пожеланиям наших горожан, мы сделали упор на поддержку местных начинающих и действующих творческих коллективов и солистов бурятской эстрады. Театр «Байкал» давно не выступал на наших площадках. Ему мы отдали полтора часа всей праздничной программы, - рассказывала ранее на брифинге председатель комитета по культуре администрации города Ирина Ковалева.

В прошлом году на концерте в честь Дня города выступал исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб.



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