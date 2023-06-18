18 июня

17 июня

16 июня

Популярное

Житель Бурятии едва не убил знакомую из-за оскорблений

Житель Бурятии едва не убил знакомую из-за оскорблений
Общество,  Фото:pixabay.com
Позже мужчина раскаялся в содеянном

Собутыльники поссорились во время застолья. Женщина, провоцируя знакомого, оскорбляла последнего. Тот же в свою очередь, не сдержав эмоций, схватил кухонный нож и нанёс потерпевшей ранение, причинив тем самым тяжкий вред её здоровью.

- В судебном заседании подсудимый З. вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. При назначении наказания судом признаны смягчающие наказание обстоятельства, одним из которых является аморальность поведения потерпевшей, явившееся поводом для совершения преступления, - сообщают в Хоринском районном суде.

Из-за необдуманного поступка мужчина теперь отбывает наказание в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.
суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии едва не убил знакомую из-за оскорблений
Житель Бурятии едва не убил знакомую из-за оскорблений
Общество, 18.06.2023
Позже мужчина раскаялся в содеянном
В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника
В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника
Общество, 18.06.2023
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
В Бурятии сегодня будет дождливо
В Бурятии сегодня будет дождливо
Общество, 18.06.2023
Временами возможны порывы ветра
«Легенды, пульс, энергия»: Фоторепортаж с праздничного шествия на День города в Улан-Удэ
«Легенды, пульс, энергия»: Фоторепортаж с праздничного шествия на День города в Улан-Удэ
Общество, 17.06.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздничного шествия в честь 357-летия столицы Бурятии
В Иркутске спасли провалившихся в ливневую канализацию семерых утят
В Иркутске спасли провалившихся в ливневую канализацию семерых утят
Общество, 17.06.2023
Мама-утка смогла привлечь внимание неравнодушных людей  
В ходе СВО погиб 41-летний контрактник из Бурятии
В ходе СВО погиб 41-летний контрактник из Бурятии
Общество, 17.06.2023
У Виталия Будаева остались трое детей
«Мать Бурятия» наденет цветные дэгэлы
«Мать Бурятия» наденет цветные дэгэлы
Общество, 17.06.2023
Яркий наряд создадут с помощью гобо-проекторов
В нацпарке Бурятии отметят День рыбака
В нацпарке Бурятии отметят День рыбака
Общество, 17.06.2023
Гости праздника смогут поучаствовать в традиционной рыбалке закидным неводом
В Улан-Удэ покажут выставку цифровых картин
В Улан-Удэ покажут выставку цифровых картин
Общество, 17.06.2023
На ней будут представлены постеры бурятских художниц
В Бурятии сегодня возможны грозы
В Бурятии сегодня возможны грозы
Общество, 17.06.2023
Ожидается тёплая погода
Театр Улан-Удэ примет участие в Дне города
Театр Улан-Удэ примет участие в Дне города
Общество, 16.06.2023
Он покажет два театрализованных проекта
В музее Улан-Удэ отпразднуют День города
В музее Улан-Удэ отпразднуют День города
Общество, 16.06.2023
Для посетителей проведут бесплатные лекции и концерт
В районах Бурятии продолжаются Сурхарбаны
В районах Бурятии продолжаются Сурхарбаны
Общество, 16.06.2023
17 июня они пройдут в нескольких районах республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^