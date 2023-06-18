Житель Бурятии едва не убил знакомую из-за оскорблений



Собутыльники поссорились во время застолья. Женщина, провоцируя знакомого, оскорбляла последнего. Тот же в свою очередь, не сдержав эмоций, схватил кухонный нож и нанёс потерпевшей ранение, причинив тем самым тяжкий вред её здоровью.



- В судебном заседании подсудимый З. вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. При назначении наказания судом признаны смягчающие наказание обстоятельства, одним из которых является аморальность поведения потерпевшей, явившееся поводом для совершения преступления, - сообщают в Хоринском районном суде.



Из-за необдуманного поступка мужчина теперь отбывает наказание в исправительной колонии особого режима.



Приговор вступил в законную силу.

