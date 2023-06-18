В Бурятии сотрудница предприятия присвоила 1,1 млн рублей

Приговором Кяхтинского районного суда жительница Бурятии признана виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, с испытательным сроком 3 года.



Ранее женщина работала менеджером-кассиром в филиале компании, знала установленный порядок продажи продукции предприятия и приёма заказов на них. Она систематически присваивала деньги за товарно-материальные ценности от граждан, внося недостоверные сведения в бухгалтерские документы.



В результате её действий юридическому лицу был причинён материальный ущерб на общую сумму 1,1 млн. рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщают в суде.

