Временами возможны порывы ветра
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём +19,+24, местами +10,+15.
В Улан-Удэ дождь. Ветер ночью восточный 4-9, днём северо-западный 7-12 м/с. Днём +19,+21.
В Бурятии сегодня будет дождливо
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Общество, 18.06.2023
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