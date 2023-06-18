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В Бурятии сегодня будет дождливо

В Бурятии сегодня будет дождливо
Общество,  Фото:pixabay.com
Временами возможны порывы ветра

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём +19,+24, местами +10,+15.

В Улан-Удэ дождь. Ветер ночью восточный 4-9, днём северо-западный 7-12 м/с. Днём +19,+21. 
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