«Легенды, пульс, энергия»: Фоторепортаж с праздничного шествия на День города в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздничного шествия в честь 357-летия столицы Бурятии



17 июня на площади Советов состоялся большой праздник в честь 357-летия Улан-Удэ. Церемония открытия началась с гимна России, а затем устроили праздничное шествие. По главной площади прошлись трудовые коллективы различных организаций, предприятий и учреждений города



В 2023 году все три района города отмечают 85-летие со дня основания.



Праздничное шествие открыла колонна Советского района с тематикой «Легенды нашего города». На сегодняшний день в центральном районе города проживает 90 тысяч человек, работает 17 предприятий, расположено 67 объектов социальной инфраструктуры. Впереди район ждут глобальные изменения – масштабная реконструкция исторического центра.



Колонну возглавили руководители администрации Советского района. За ними последовали Улан-Удэнский городской совет депутатов, республиканский совет ветеранов, городской совет ветеранов, общественные организации, ветераны учреждений и предприятий.



Показали технику сотрудники ДОСААФ Бурятии и АО «Почта России». Первые прокатились по площади на мотоцикле, машинах для картингах и большегрузных автомобилях. Вторые же пустили вход «почтовой» грузовик.



Также прошла колонна «Героев России». Возглавляла её мама Героя России Анатолия Коробенкова Наталья Коробенкова. За ней шли жены, матери и сёстры участников специальной военной операции.



Вслед за именитыми спортсменами и тренерами следовали сотрудники ООО «Бурятгражданпроект» и объединения организаций профсоюзов Бурятии. За ними – представители «Буркоопсоюза», ПАО «Ростелеком» и Озёрной горнорудной компании.



Большой колонной прошлись министерство культуры Бурятии и подведомственные ему учреждения. Возглавляла колонну первый заместитель министра культуры республики Анна Никитина.



- Особо отличились сотрудники театра кукол «Ульгэр» и артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева. Мне понравились две большие куклы, которые вели колонну, а Русдрам соорудил мини-сценку на прицепе спецтехники, - поделился с «Байкал-Daily» местный житель.



За ними продолжили шествие колонна бурятских вузов и ссузов. На главной площади собралось много студентов с преподавателями. Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова закрывал колонну Советского района.



Шествие продолжила колонна Железнодорожного района Улан-Удэ с тематикой «Энергия большого города». Креативно открывали колонну ПАО «ТГК-14» и ГК «Титан», представившие тематические машины, неплохие костюмы и яркие флажки.



Далее к празднику подключились банки. Зрителей приветствовало бурятское отделение Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банк.



Неплохо показали себя сотрудники МУП «Городские маршруты». Их колонну сопровождал большой автобус «Волгабас» с большой зелёной кепкой на «голове» (на самом деле это была туристическая палатка). За ними прошла команда Улан-Удэнского авиационного завода, а сотрудники «Бурятмяспрома» взбодрили жителей зажигательными танцами.



Колонну Железнодорожного района замкнула МУП «Управления трамвая». В этом году муниципальная организация празднует свой 65-летний юбилей.



Последними на шествие зашла колонна самого крупного района города – Октябрьского. Её тематика – «Пульс нашего города».



В Год педагога и наставника первыми вышли образовательные учреждения. В колонне приняли участие средние общеобразовательные школы, кадетские школы, воспитанники и руководители домов творчества.



После них прошлась колонна отрасли физической культуры и спорта. Колонну вели представители спортивной и художественной гимнастики, дзюдо, самбо, а также тренеры по футболу, баскетболу, вольной борьбе, стрельбе из лука, лёгкой атлетики и др.



Праздничной колонной по площади прошлись учреждения здравоохранения Улан-Удэ – больницы и поликлиники. Колонну возглавила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Закрывали шествие комитет городского хозяйства Улан-Удэ и подведомственные ему учреждения. Возглавил колонну председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Они порадовали жителей трогательным танцем двух «Бобкэтов», которым дали имя – Иван и Марья.



- Улан-Удэ исполнилось 357 лет. Пройден большой и славный путь. Мы сохранили богатую культуру и добрые традиции. Для всех кто здесь родился, работает, учится и создаёт свои семьи, наш Улан-Удэ остаётся любимым, неповторимым, уютным родным домом. Мы продолжаем строить новые школы и детсады. Строим жильё, спортивные площадки, ремонтируем дороги. Все успехи и достижения Улан-Удэ – это успехи каждого из нас. Кто дарит городу свою любовь, заботу и верит в светлое будущее. Впереди у нас много планов. Мы непременно добьёмся успехов, напишем свою новую историю. Пусть улицы и площади нашего города будут светлы, прекрасны. Спасибо вам дорогие улан-удэнцы за преданность родному городу. Пусть наш Улан-Удэ с каждым днём процветает, развивается, становится всё лучше, и чтобы каждый с гордостью говорил: «Я улан-удэнец!» - поздравил мэр Игорь Шутенков.



