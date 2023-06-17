Он скрылся за стогом сена
Медведь пришёл из леса в города Северобайкальск. Местные жители заметили косолапого гостя вчера, 16 июня, в 22:30.
Как сообщается в группе «Северобайкальск-инфо», медведь бродил в 3-м квартале в микрорайоне Заречный.
«Ходит медведь, примерно 3-4 года, около дороги. Скрылся за стогом сена», - такое сообщение поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу.
Информация была передана в охотнадзор. На место выезжали полицейские – к тому времени медведя на месте уже не было.
Жителей Северобайкальска призвали быть бдительными и осторожными.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале июня в Северо-Байкальском районе Бурятии засняли двух бурых хищников – медведицу и её детёныша, которые вышли на дорогу прямо перед автомобилем. Сначала они стояли у обочины, а потом не спеша пересекли проезжую часть.
По оценке Бурприроднадзора, по всей Бурятии живёт около шести тысяч мишек. Это в несколько раз меньше установленного федерального норматива.
Главная задача специалистов – сохранить животный мир и отвести зверя в естественную среду обитания. Отстреливают хозяев тайги только при угрозе человеческой жизни. В 2023 году приняли только одно такое решение – Бурприроднадзор дал разрешение на добычу медведя как раз в Северо-Байкальском районе.
В Бурятии медведя заметили вблизи жилых домов
Общество, Фото:
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