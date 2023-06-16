16 июня

15 июня

Популярное

В Улан-Удэ развернулась Верхнеудинская ярмарка

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из парка имени Орешкова

16 июня в парке имени Орешкова в Улан-Удэ развернулась Верхнеудинская ярмарка. Здесь хотят воссоздать атмосферу ярмарочных гуляний конца 18-го – начала 19-го веков, проходивших в то время в Верхнеудинске. Так, гостей в свою лавку, например, приглашал купец Голбодин.

В этом году ярмарка поделена на несколько зон: фестиваль чая, выставка-продажа продукции национальных культурных центров, фудкорт, выставка-продажа продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сувениров.

Территория парка на время праздничных мероприятий представляет собой большую ярмарку с торговыми рядами предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Верхнеудинская ярмарка будет идти два дня, она продолжится и в субботу, 17 июня.


Возрастное ограничение 0+ 
ярмарка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области построят научные детские площадки
В Иркутской области построят научные детские площадки
Общество, 16.06.2023
На них дети смогут познакомиться с различными направлениями науки и её основными принципами
В Бурятии освоили диагностику гипотрихоза
В Бурятии освоили диагностику гипотрихоза
Общество, 16.06.2023
В планах – разработка средств диагностики ещё нескольких генетических аномалий
В Иркутске появится межвузовский кампус и жилой микрорайон
В Иркутске появится межвузовский кампус и жилой микрорайон
Общество, 16.06.2023
Правительство области подписало соглашение о комплексном развитии городской территории
Федералы Бурятии посоревновались в спартакиаде
Федералы Бурятии посоревновались в спартакиаде
Общество, 16.06.2023
Общекомандную победу одержали налоговики
Подписано соглашение по строительству объектов образования в Улан-Удэ
Подписано соглашение по строительству объектов образования в Улан-Удэ
Общество, 16.06.2023
Школы и детские сады на 7 тыс. мест построят на Дальнем Востоке
ЮНЕСКО включила родовые земли Чингисхана в сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО включила родовые земли Чингисхана в сеть биосферных резерватов
Общество, 16.06.2023
Объектом всемирной сети стал монгольский заповедник «Онон-Балж»
В районе Бурятии проведут отстрел волков и лисиц
В районе Бурятии проведут отстрел волков и лисиц
Общество, 16.06.2023
Животных проверят на бруцеллёз
Бурятский артист участвует во всемирном форуме сказителей
Бурятский артист участвует во всемирном форуме сказителей
Общество, 16.06.2023
Первый форум сказителей открылся в Кыргызстане
В Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
В Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
Общество, 16.06.2023
Победителей выбрали среди электросварщиков, слесарей-сантехников, электриков, дворников, штукатуров-маляров
«Невыносимо уже»: В Бурятии жители пригородного ДНТ жалуются на бьющих в бубны шаманов
«Невыносимо уже»: В Бурятии жители пригородного ДНТ жалуются на бьющих в бубны шаманов
Общество, 16.06.2023
Люди заявили, что им не дают наслаждаться лесным воздухом и пением птиц

Мэр Улан-Удэ дал старт праздничным мероприятиям ко Дню города
Мэр Улан-Удэ дал старт праздничным мероприятиям ко Дню города
Общество, 16.06.2023
В городе развернулась Верхнеудинская ярмарка
В Бурятии открыли экотропу возле огромной свалки
В Бурятии открыли экотропу возле огромной свалки
Общество, 16.06.2023
Горы мусора выросли всего в 500 метрах от Байкала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^