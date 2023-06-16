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16 июня в парке имени Орешкова в Улан-Удэ развернулась Верхнеудинская ярмарка. Здесь хотят воссоздать атмосферу ярмарочных гуляний конца 18-го – начала 19-го веков, проходивших в то время в Верхнеудинске. Так, гостей в свою лавку, например, приглашал купец Голбодин.В этом году ярмарка поделена на несколько зон: фестиваль чая, выставка-продажа продукции национальных культурных центров, фудкорт, выставка-продажа продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сувениров.Территория парка на время праздничных мероприятий представляет собой большую ярмарку с торговыми рядами предприятий и индивидуальных предпринимателей.Верхнеудинская ярмарка будет идти два дня, она продолжится и в субботу, 17 июня.