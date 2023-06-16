Мэр Улан-Удэ дал старт праздничным мероприятиям ко Дню города

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В городе развернулась Верхнеудинская ярмарка



Сегодня, 16 июня, в Железнодорожном районе Улан-Удэ на площади Славы открыли памятник «Покорителям космоса», а в парке им. С.Н. Орешкова развернулась Верхнеудинская ярмарка (0+). Завтра на центральной площади города пройдут в праздничном шествии трудовые коллективы предприятий и организаций (0+), а в течение дня горожан ждёт масса мероприятий.



- Улан-Удэ – это город-труженик. Не зря памятник «Покорителям космоса» включает в себя не только космонавта, но и рабочих людей - мужчину и женщину. Победы в космосе были основаны на труде и таланте учёных, инженеров, рабочих заводов, среди которых наш ЛВРЗ, авиазавод, мясокомбинат и многие другие. С возвращением памятника у нас появляется ещё одно красивое знаковое место, место памяти, памяти подвигу нашим людям, трудовому подвигу всех поколений уланудэнцев, - поздравил Игорь Шутенков горожан на открытии.



В январе этого года мэр Улан-Удэ провёл в своих соцсетях опрос, по результатам которого люди проголосовали за возвращение памятника на прежнее место. В советское время скульптура располагалась на площади Славы, но позднее, в начале 2000-х, была демонтирована, здесь стояла рекламная конструкция. Работники модельного участка сталелитейного цеха ЛВРЗ бесплатно провели реконструкцию памятника, который сегодня занял своё место на площади Славы.



Рядом в парке им. С.Н. Орешкова развернулась Верхнеудинская ярмарка. Масштабный анимационный проект привлекает исторической реконструкцией и атмосферой ярмарочных гуляний конца 18-го – начала 19-го веков.



- Улан-Удэ - 357 лет, а все начиналось когда-то именно с торговли. Буквально двести лет назад наши Верхнеудинские ярмарки гремели на всю Сибирь, и благодаря этому даже первая площадь города называлась Базарная. Мы и сегодня продолжаем славные традиции наших предков, продолжаем сохранять статус торгового центра Сибири и Дальнего Востока. Наши предприятия, наша продукция известна далеко за пределами Улан-Удэ и даже Республики Бурятия. Наши предприниматели не просто сами развиваются, а развивают экономику города, создают рабочие места, поставляют нам, горожанам, вкусные и натуральные продукты, нужные и полезные вещи. И я бы ещё хотел добавить, что у нас в городе проживают представители более ста национальностей, и мы гордимся тем, что мы дружны, мы едины! Наши друзья сегодня как всегда широко и с любовью представляют свои национальные традиции, свою национальную кухню, - сказал мэр Улан-Удэ.



Ярмарка поделена на несколько зон: «Фестиваль чая», выставка-продажа продукции национальных культурных центров, фуд-корт, выставка-продажа продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сувенирной продукции. Свою продукцию представляют более 40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.



Ярмарка будет идти и завтра 17 июня.



Возрастное ограничение: 0+.



