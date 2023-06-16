В Улан-Удэ пройдёт ярмарка по трудоустройству

На ней будет представлено более 100 крупных предприятий республики
В Бурятии пройдёт второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Ярмарка пройдет 23 июня с 11:00 до 14:00 в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ. Также принять участие в ярмарке можно будет в кадровом центре «Работа России» Закаменского района на ул. Баирова, 2.
Более 100 предприятий и организаций республики представят порядка 1000 вакансий.
- В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие около четырёх тысяч человек, из них 3507 уже трудоустроены. На втором федеральном этапе ярмарки мы планируем привлечь порядка 100 работодателей, 20 учебных заведений. Кроме подбора вариантов работы, на ярмарке можно будет получить консультации по профессиональному обучению, организации собственного дела. Карьерные консультанты расскажут, как составлять резюме, - рассказал руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
Ярмарка по трудоустройству пройдёт одновременно во всех регионах страны.
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