В Бурятии ЕГЭ по немецкому языку выбрал один человек

Сегодня выпускники сдали устную часть ЕГЭ по иностранному языку



В Бурятии продолжается основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня, 16 июня, 369 участников сдали английский язык, один человек – немецкий и четыре – китайский. Для этого в Бурятии задействовали 29 пунктов проведения экзаменов.



- Иностранный язык — это предмет на ЕГЭ по выбору, сдача этого экзамена проводится в два этапа. Письменную часть участники сдали уже 13 июня, для проведения устной части определены даты 16 и 17 июня, - пояснили в министерстве образования и науки республики.



На экзамен по иностранному языку отводится 190 минут. За это время выпускник сдаёт письменную часть работы.



Устная часть экзамена проводится в отдельный день. Время на устный экзамен — 17 минут вместе с подготовкой. На экзамене по китайскому языку на говорение отводится 14 минут. Говорение — единственная часть экзамена, которую школьник может пропустить и не сдавать.



Основной период сдачи ЕГЭ завершится 19 и 20 июня 2023 года сдачей экзаменов по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).



