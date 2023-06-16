Сегодня выпускники сдали устную часть ЕГЭ по иностранному языку
В Бурятии продолжается основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня, 16 июня, 369 участников сдали английский язык, один человек – немецкий и четыре – китайский. Для этого в Бурятии задействовали 29 пунктов проведения экзаменов.
- Иностранный язык — это предмет на ЕГЭ по выбору, сдача этого экзамена проводится в два этапа. Письменную часть участники сдали уже 13 июня, для проведения устной части определены даты 16 и 17 июня, - пояснили в министерстве образования и науки республики.
На экзамен по иностранному языку отводится 190 минут. За это время выпускник сдаёт письменную часть работы.
Устная часть экзамена проводится в отдельный день. Время на устный экзамен — 17 минут вместе с подготовкой. На экзамене по китайскому языку на говорение отводится 14 минут. Говорение — единственная часть экзамена, которую школьник может пропустить и не сдавать.
Основной период сдачи ЕГЭ завершится 19 и 20 июня 2023 года сдачей экзаменов по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).
В Бурятии ЕГЭ по немецкому языку выбрал один человек
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