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Театр «Байкал» впервые даст сольный концерт в Кремлёвском дворце

Театр «Байкал» впервые даст сольный концерт в Кремлёвском дворце
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Артисты представят спектакль «Угайм сулдэ» (Дух предков) и этническое шоу «Звезда кочевника»

Театр песни и танца «Байкал» даст первый сольный концерт на главной сцене страны – в Крёмлевском дворце.

14 ноября театр «Байкал» представит музыкально-хореографический спектакль-стихию «Дух предков» (возрастное ограничение 6+). А 15 ноября балет театра представит зрителям шоу «Звезда кочевника» (6+).

Спектакль «Дух предков» построен на мифах и легендах монголоязычных народов. В красоте и самобытности старинных песен, танцев, музыки и игры артистов можно услышать историю о Тотемах-прародителях родов и племен, населяющих Великую Степь от озера Байкал и до Кукунор, от Амура и до Алтайских гор.

Спектакль «Дух предков» - обладатель премии правительства РФ в области культуры и искусства. Автор и режиссёр-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств РФ Дандар Бадлуев.

Шоу «Звезда кочевника» совмещает традиционные народные стили танца с современными направлениями хореографии. В нём артисты создают мир кочевника, который всегда в пути за своей звездой. В шоу можно увидеть национальные танцы, хип-хоп, контемпорари, модерн, вог и многое другое. Автор уникального шоу – хореограф Жаргал Жалсанов.

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