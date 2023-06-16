Деревья Ольхона освобождают от лент

Неравнодушные люди убирали «просьбы о благополучии»



В Иркутской области, на ольхонском мысе Хобой состоялась необычная экологическая акция. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и посетители Прибайкальского национального парка очистили деревья от лент, которые вяжут некоторые посетители в качестве «просьб о благополучии». Полтора десятка неравнодушных людей собрали с сосен и лиственниц почти 10 килограммов синтетики.



- Акция не предполагала участия добровольных помощников, однако организаторы не стали отвергать стихийную поддержку, — рассказывает Наталья Большакова, специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – Мы начали срезать ленты с деревьев вдвоём с Екатериной Соловьёвой, нашим научным сотрудником. Обнаружили уже погибшее дерево – лиственницу, всю в лентах. На наши действия обратили внимание туристы, которые находились рядом и делали фотографии. Они спросили: кто мы, зачем срезаем повязки? После того, как мы представились и объяснили, как ткани — особенно искусственные — вредят дереву (ветви и ствол растут, становятся шире и завязанные ленты впиваются в кору, буквально режут её: образуется настоящая рана и дерево сохнет), взрослые и даже дети стали приносить нам развязанные ленты с ближайших деревьев. Среди стихийных волонтёров оказались гости из Новокузнецка, Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска. Один мужчина рассказал, что тоже по возможности освобождает деревья от синтетического плена, особенно много лент ему довелось убрать в туристических местах на Алтае. А чуть позже мы услышали, что рассказывают гиды, которые привозили новые группы туристов на Хобой. Они, наблюдая за нашей работой, объясняли людям: если хочется «испросить благословения у духов», стоит привязывать ленты на столбы «сэргэ», а не на живые деревья. Мы с этим полностью согласны! Губить живую природу, чтобы просить у неё же какие-то блага – как минимум, странно.



Опасность лент отмечают и орнитологи: нити от распадающихся со временем повязок привлекают птиц, которые склёвывают опасный синтетический материал или же приносят его в свои гнёзда, подвергая риску птенцов. Неоднократно отмечались случаи с опутыванием лап, когда птица не может полноценно передвигаться или же перетягивает конечности до степени атрофии тканей.



- Акции по срезке лент с деревьев в Иркутской области не редкость. Их периодически проводят специалисты природоохранных учреждений, организуют профильные благотворительные фонды и добровольческие объединения. Однако решить проблему спасения деревьев исключительно таким способом – невозможно, считают специалисты, причастные к уборкам. Существенно изменить ситуацию может только осмысленное отношение большинства людей к живой природе и соблюдение определённых правил поведения, - отметили в «Заповедном Прибайкалье».



