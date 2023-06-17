В нацпарке Бурятии отметят День рыбака

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Гости праздника смогут поучаствовать в традиционной рыбалке закидным неводом



8 июля в Баргузинском районе Бурятии состоится традиционный праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке». Местом проведения станет посёлок Курбулик.



В рамках праздника будет пройдут торжественное открытие, театрализованное представление, встреча Батюшки Байкала, концертно-развлекательная программа, мастер-классы, ловля байкальской рыбы традиционным способом – закидным неводом. Кроме этого, будут организованы соревнования по любительской рыбалке на поплавочную удочку «Клёвый рыбак». Также проведут три конкурса:

– Гастрономический конкурс на лучшие блюда, приготовленные из рыбы «Рыбацкая фантазия»;

– Конкурс костюмов «Герои байкальских глубин»;

– Детский конкурс «Заповедные таланты».



На закрытии праздника состоится церемония награждения победителей конкурсов и соревнований, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Возрастное ограничение: 6+.

