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В нацпарке Бурятии отметят День рыбака

В нацпарке Бурятии отметят День рыбака
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Гости праздника смогут поучаствовать в традиционной рыбалке закидным неводом

8 июля в Баргузинском районе Бурятии состоится традиционный праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке». Местом проведения станет посёлок Курбулик.

В рамках праздника будет пройдут торжественное открытие, театрализованное представление, встреча Батюшки Байкала, концертно-развлекательная программа, мастер-классы, ловля байкальской рыбы традиционным способом – закидным неводом. Кроме этого, будут организованы соревнования по любительской рыбалке на поплавочную удочку «Клёвый рыбак». Также проведут три конкурса:
– Гастрономический конкурс на лучшие блюда, приготовленные из рыбы «Рыбацкая фантазия»;
– Конкурс костюмов «Герои байкальских глубин»;
– Детский конкурс «Заповедные таланты».

На закрытии праздника состоится церемония награждения победителей конкурсов и соревнований, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Праздники национальный парк

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