Театр Улан-Удэ примет участие в Дне города

Он покажет два театрализованных проекта



17 июня в столице Бурятии проведут два театрализованных проекта молодёжного художественного театра. Они состоятся на пешеходном «Арбате» в рамках празднования дня города Улан-Удэ.



В 15:00 совместно с детской художественной школой имени Р.С. Мэрдыгеева театр покажет вернисаж-перформанс «Ожившие картины» (6+). Режиссëром выступит Евгения Герасимова.



В 17:30 до 19:00 у фонтана пройдёт музыкальный перформанс «МХТ. Смотри и слушай» (12+). Театр представит зрителю программу, состоящую из отрывков спектакля-концерта «Намжил Нимбуев. Стихи» (12+), стихов поэта Владимира Липатова, отрывка из прозы Радия Погодина, песен от команды МХТ и музыкантов Улан-Удэ. Вечер пройдёт в формате живой музыки, современной поэзии, живого диалога со зрителем в контексте молодёжного ритма города.



Вход на мероприятия свободный, сообщает пресс-служба театра.



Возрастное ограничение: 12+.

