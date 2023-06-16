Он покажет два театрализованных проекта
17 июня в столице Бурятии проведут два театрализованных проекта молодёжного художественного театра. Они состоятся на пешеходном «Арбате» в рамках празднования дня города Улан-Удэ.
В 15:00 совместно с детской художественной школой имени Р.С. Мэрдыгеева театр покажет вернисаж-перформанс «Ожившие картины» (6+). Режиссëром выступит Евгения Герасимова.
В 17:30 до 19:00 у фонтана пройдёт музыкальный перформанс «МХТ. Смотри и слушай» (12+). Театр представит зрителю программу, состоящую из отрывков спектакля-концерта «Намжил Нимбуев. Стихи» (12+), стихов поэта Владимира Липатова, отрывка из прозы Радия Погодина, песен от команды МХТ и музыкантов Улан-Удэ. Вечер пройдёт в формате живой музыки, современной поэзии, живого диалога со зрителем в контексте молодёжного ритма города.
Вход на мероприятия свободный, сообщает пресс-служба театра.
Возрастное ограничение: 12+.
Театр Улан-Удэ примет участие в Дне города
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
17 июня они пройдут в нескольких районах республики
В столице республики начнёт работу новая выставка
В «Юбилейном» отметят День города
Неравнодушные люди убирали «просьбы о благополучии»
В столице республики провели военно-патриотический турнир
Наблюдения велись в местности Саханай, недалеко от села Дульдурга
На них дети смогут познакомиться с различными направлениями науки и её основными принципами
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из парка имени Орешкова
Гран-при «Казачьего круга» выиграли джидинцы
В планах – разработка средств диагностики ещё нескольких генетических аномалий
Правительство области подписало соглашение о комплексном развитии городской территории
Общекомандную победу одержали налоговики
Школы и детские сады на 7 тыс. мест построят на Дальнем Востоке
Объектом всемирной сети стал монгольский заповедник «Онон-Балж»
Животных проверят на бруцеллёз