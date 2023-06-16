В День города в Улан-Удэ польёт дождь

Синоптики рассказали, какая погода ждёт столицу Бурятии в праздник





Бурятию в конце недели накроет жара. Воздух в некоторых районах прогреется до +27 градусов. Июньский зной немного «разбавят» дожди и грозы. Такой прогноз на ближайшие дни дали в Бурятском гидрометцентре.Так, ночью 17-го числа по республике обещают от +7 до +12, а местами – от +1 до +6 градусов. Днём – от +16 до +21, где-то – от +22 до +27. Возможны дожди и грозы, утром на севере – туман. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.В Улан-Удэ, который в субботу отпразднует своё 357-летие, тоже пройдут дожди. Ночью в столице прогнозируют от +9 до +11, днём – от +18 до +20. Ветер восточный, 6-11 м/с.В воскресенье, 18 июня, осадки продолжатся. Ночная температура в Бурятии будет колебаться от +8 до +13, кое-где – от +1 до +6. Дневная поднимется до +16, +21, местами – до +22, +27. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с и с порывами до 13-17 м/с.С наступлением новой недели жара усилится. В понедельник, 19 июня, по республике ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью – от +3 до +8, в отдельных районах – от +8 до +13, днём – от +25 до +30 и лишь местами – от +16 до +21. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.