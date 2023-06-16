ЮНЕСКО включила родовые земли Чингисхана в сеть биосферных резерватов

Объектом всемирной сети стал монгольский заповедник «Онон-Балж»



Биосферный заповедник «Онон-Балж» в Монголии внесён во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Решение о включении новых объектов было принято международным координационным советом, руководящим органом программы «Человек и биосфера» (МАБ), в который входят представители 34 государств-членов ЮНЕСКО. Заседание совета проходило с 12 по 15 июня в штаб-квартире организации.



Биосферный заповедник «Онон-Балж» расположен на территории сомона Баян-Уул аймака Дорнод, сомонов Дадал, Баян-Адрага, Норовлин и Биндэр аймака Хэнтий. Он охватывает Даурскую степь и бассейн рек Онон и Балж. Основными типами экосистем здесь являются леса, луга и пресноводные водоёмы, характеризующиеся вертикальными ландшафтами, которые переходят от горного хребта Хэнтэй к тайге, а затем к степи.



Биосферный заповедник является не только водно-болотным угодьем и местом обитания водоплавающих птиц, но и изобилует культурно значимыми территориями, включая исторические места, связанные с Чингисханом, основавшим Монгольскую империю. Часть биосферного заповедника используется местными общинами для выпаса скота. Они также используют эту территорию для заготовки сена, выращивания овощей и сбора недревесных лесных продуктов для домашнего использования.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», следующие национальные парки и заповедники Монголии уже включены во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО:

- природный заповедник Их Гоби (в 1991 году),

- бассейн озера Увс (в 1996 году),

- гора Богд-Хан (в 1997 году),

- национальный парк горы Хустайн (в 2002 году),

- природная зона Восточной Монголии (в 2005 году),

- природная зона «Монгольская Даурия» (в 2007 году),

- биосферный заповедник Тосон Хулстайн (в 2020 году),

- биосферный заповедник озера Хубсугул (в 2022 году).



Кроме того, в 2021 году котловина озера Увс, расположенная на территории Монголии и России, была зарегистрирована во всемирной сети трансграничных биосферных резерватов совместно с Российской Федерацией.



